Mara Venier: «In “Le stagioni dell’amore” metto la voce e il cuore»

Oltre che a "Domenica in", dal 9 novembre la vedremo il sabato pomeriggio nella trasmissione di Rai1 Giusy Cascio







Non solo la domenica, ma anche il sabato. Adesso “zia Mara” lavora tutto il weekend: oltre a “Domenica in”, infatti, dal 9 novembre ogni sabato su Rai1 alle 14 Mara Venier conduce “Le stagioni dell’amore”, un nuovo show romantico dedicato agli over 60.

Mara, come sarà il programma?

«È un gioiellino, un format italiano originale prodotto da Blu Yazmine. In ogni puntata c’è un protagonista, un uomo o una donna di età matura che crede ancora nell’amore e vuole ricominciare ad amare. Incontrerà tre potenziali anime gemelle attraverso gli “avatar”: ragazzi che impersonano sia il protagonista sia i pretendenti da giovani. E indossano gli stessi abiti con cui gli over 60 erano vestiti nel pieno dei loro vent’anni. Gli avatar vengono “teleguidati” attraverso un auricolare dagli anziani che, in questo modo, possono dialogare senza rivelare subito il proprio aspetto».

Gli incontri dove avverranno?

«Su un treno, nella carrozza degli appuntamenti».

Lei che cosa farà?

«Io sono la voce narrante, il “fil rouge”: commento da una sorta di sala d’aspetto i momenti più emozionanti degli incontri. Una volta fatta la scelta fra i tre pretendenti, i due over 60 si incontreranno per capire se l’interesse reciproco maturato nell’incontro è confermato. Ho deciso di fare questa piccola cosa perché è un programma di cuore. Mi ha coinvolto Angelo Mellone (Direttore Intrattenimento Day Time Rai, ndr) e siccome con lui ho un rapporto, tra virgolette, “d’amore” non ho potuto dirgli di no».

L’aspetto dello show che le piace di più?

«Il fatto di raccontare che l’amore è amore, l’età non conta. Alcune sono storie anche drammatiche, di fallimenti, di lutti. Ma l’idea di poter ricominciare e di fare ancora un pezzo di vita con un’altra persona è meravigliosa».

L’idea degli “avatar” è singolare. Se dovesse scegliere una giovane attrice per impersonare la Mara Venier ventenne, chi vorrebbe?

«Matilda De Angelis, senza dubbio. Perché è pazza come lo ero io alla sua età. Solo che io pazza lo sono rimasta per tutta la vita».

E che cosa le sussurrerebbe nell’auricolare per sondare il terreno con eventuali pretendenti?

«Nulla: Matilda è venuta come ospite due volte a “Domenica in”, è allegra, simpatica. Saprebbe da sola cosa dire».

Ma lei adesso che stagione dell’amore sta vivendo?

«Ho avuto tanti amori. Alcune volte è andata bene, altre male, ma non ho rimpianti: tutto va vissuto, anche i dolori che fanno crescere. Adesso sto vivendo felicemente il 24° anno dal mio primo incontro con Nicola (Carraro, il produttore cinematografico che Mara ha sposato nel 2006, ndr)».

Quando vi siete conosciuti, chi era protagonista e chi pretendente?

«Non c’erano ruoli. Ci siamo incontrati a una cena e Nicola mi ha detto: “Io la conosco, so che lei fa un’ottima pasta e fagioli”. Glielo aveva raccontato Jerry (Calà, con cui Mara è stata sposata negli Anni 80, ndr) durante le riprese di un film. E lui se l’era ricordato».

Un Cupido “gastronomico” è inconsueto.

«Infatti io ero molto sorpresa, e da lì è iniziato un lungo corteggiamento».

Quali sono le gioie dell’amore nella maturità?

«Ho conosciuto Nicola che avevo già 50 anni. L’amore della maturità non è l’innamoramento, non è la passione, è l’amore assoluto, totalizzante, è volersi bene e condividere tutto».

Cucina ancora la pasta e fagioli se vuole ingolosire suo marito?

«No, non la faccio da una vita. Adesso è la lasagna il piatto forte».

A lei è mai capitato un colpo di fulmine in treno, come può succedere nel suo nuovo programma?

«Purtroppo no. Però sto partendo per Venezia, spero che mi capiti (ride)».

Che pensieri ci sono nel suo personale treno dei desideri?

«La salute. Ho avuto un grosso problema all’occhio, ho dovuto fare cinque interventi e il mio desiderio è recuperare il più possibile la vista».

Questa edizione di “Domenica in” le sta dando grandi soddisfazioni. Sarà difficile smettere, non crede?

«Grandissime soddisfazioni, con il pubblico e con gli artisti. Intervistare Francis Ford Coppola è stato molto emozionante. Ma è arrivato il momento di smettere: sarà l’ultima stagione».

L’aveva detto anche l’anno scorso e quello prima, poi in Rai insistono, la vogliono e lei…

«E io cedo. Ma ci vuole molta forza!».

Cosa la spinge a lavorare con tanta passione, mettendosi in gioco anche con nuovi format?

«Lo faccio perché mi piace. È stato bello anche tornare a recitare per il cinema, non lo facevo da trent’anni. Ho detto di sì a Ozpetek perché Ferzan è un maestro e un amico del cuore. E dopo il suo film “Diamanti” ho ricevuto altre proposte, che ho rifiutato».

I suoi nipoti sono il grande amore della sua vita. Ma sa se Claudio e Giulio sono innamorati?

«Sì. Il piccolo, Claudietto, è innamorato della sua compagna di banco della prima elementare. Lei si chiama Stefania e lui mi fa vedere i disegni che si scambiano, pieni di cuoricini. E il grande, Giulio, ha la sua Carolina. Sa, i miei nipoti con me si confidano».

La follia che ancora oggi farebbe per amore?

«Non esiste la follia per amore. La vera follia è stare 24 anni con lo stesso uomo: a quest’età non c’è niente di più folle che cucinare, dirsi tutto, confortarsi a vicenda, resistere».