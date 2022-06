Marco Berry su Dmax con “Questo strano mondo”

Da martedì 21 giugno le indagini su eventi che sembrano apparentemente incomprensibili ma che possono avere una spiegazione scientifica Antonio de Felice







Sul nostro pianeta accadono spesso eventi che sembrano apparentemente incomprensibili ma che possono avere una spiegazione scientifica. A guidarci nelle indagini c’è il conduttore, divulgatore e illusionista Marco Berry, che debutta su Dmax con il nuovo programma "Questo strano mondo" da martedì 21 giugno alle ore 21.25.

Marco, come è nata l’idea?

«Le 10 puntate sono l’adattamento di un format americano che mostra numerosi video, anche da semplici telecamere di sorveglianza, e testimonianze dirette provenienti da ogni parte del mondo».

Qualche filmato l’ha sorpreso di più?

«In un laghetto artificiale di un campo da golf in Australia i giocatori vedono muoversi qualcosa. Era uno squalo (ride). Vi svelerò come ci è arrivato, anche perché ogni curiosità è investigata e commentata da alcuni esperti».

E per le riprese in studio è stata scelta una location singolare e suggestiva.

«Sì, il bunker del Monte Soratte vicino Roma, un luogo da visitare carico di storia, nascondiglio dei nazisti prima, rifugio antiatomico poi e oggi sito didattico della memoria. È diventato una sorta di laboratorio per le nostre ricerche».