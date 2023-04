Marco Frigatti, giudice di “Lo show dei record”: «Confesso, pure noi a volte ci emozioniamo»

Presenza storica del programma di Canale 5, racconta la vita quotidiana di un “ambasciatore” del Guinness dei primati Marco Frigatti e Gerry Scotti Barbara Mosconi







Ambasciator Frigatti, come la chiama Gerry Scotti, si presenti.

«Mi chiama pure “colombo viaggiatore della pace” e con altri nomi. Sono “ambasciatore” del Guinness World Records e nel mio ruolo da anni partecipo alla trasmissione tv, anche se ora ho lasciato spazio alle nuove generazioni con Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre».

Marco Frigatti, nato a Venezia il 1° maggio 1970.

«Lì sono rimasto fino all’università».

Studi?

«Ho fatto la Scuola per interpreti a Trieste. Il sogno da bambino era diventare diplomatico, volevo avvicinare il mondo, trovare soluzioni per la pace».

Parla sei lingue tra cui olandese e cinese mandarino.

«Olandese, tedesco e inglese per l’università, francese e cinese mandarino per passione e per lavoro. Dopo cinque anni in Cina sto ancora studiando: serve una vita per capire quella lingua».

Da interprete com’è finito al Guinness dei primati?

«Con questo bagaglio di lingue ho iniziato a viaggiare, ho lavorato in una banca in Germania, poi in Francia, a 33 anni ero in un’agenzia di comunicazione a Milano quando ho deciso di trasferirmi a Londra e lì ho fatto un colloquio per un impiego part-time con il Guinness World Records».

Di che cosa si trattava?

«Era un’occupazione temporanea per il dipartimento televisivo in Germania: ero l’assistente alla produzione e dopo qualche tempo ho fatto il corso per diventare giudice».

Come si diventa giudice ufficiale?

«Ci sono tre aree. La prima riguarda la preparazione teatrale e televisiva, ossia come parlare e comportarsi di fronte a una telecamera o alla radio. Poi c’è la verifica dei record: studiamo la tipologia, le categorie, le misurazioni. Nella terza fase cerchiamo di capire quale sia la nostra funzione nella narrazione in tv o negli eventi: il giudice è un po’ un ambasciatore».

Quanto è durato il training?

«Circa un mese. Poi mi hanno dato divisa ufficiale e tesserino con la certificazione. Il resto si impara con errori e scivoloni, a volte anche fisici!».

Che cosa può e cosa non può fare un giudice del Guinness dei primati?

«L’incorruttibilità è il principio fondamentale: non possiamo accettare nessun tipo di regalo, nemmeno una cena, e dobbiamo tenerci distanti dalla persona che deve battere un record finché non lo stabilisce. Inoltre dobbiamo avere un interesse nei confronti di quello che stiamo giudicando, abbracciamo mondi e discipline diversissime».

Oggi lei è “senior vice presidente”: un ruolo importante?

«Sono nel Consiglio direttivo, mi occupo della gestione dei nostri cinque uffici internazionali. Sì, è importante».

Sopra di lei quanti altri gradini ci sono per diventare il capo supremo?

«Uno, c’è solo il presidente Alistair Richards».

Da anni è presenza fissa a “Lo show dei record” su Canale 5.

«Ho iniziato nel 2009, alla conduzione c’era Barbara d’Urso. Ero veramente un novizio, non sapevo fare niente e il regista mi urlava dietro. Con Gerry va tutto liscio, lui ti fa sentire parte di una famiglia e rende più facile il lavoro».

Ha lavorato anche nell’edizione tedesca e cinese. Ci sono differenze?

«Il format è simile, con recordman di tutto il mondo e sempre due giudici: uno spiega quello che sta succedendo e tiene il tempo, l’altro fa il conteggio. Ma in Germania lo show è in diretta e c’è maggiore angoscia, mentre in Cina si lavora dalla mattina alle 8 fino alle 4 di notte senza fermarsi!».

Nel 2015 anche lei ha ricevuto il certificato del Guinness per aver verificato come giudice 2 mila record. Oggi quanti sono?

«Negli ultimi anni ho un po’ “appeso la divisa”, tranne la partecipazione a qualche show o evento. Saranno un migliaio in più».

Che cosa fa quando non la vediamo in televisione?

«Faccio meeting, piani aziendali, giro i nostri cinque uffici in Giappone, Cina, Dubai, Miami e Londra, presenzio a qualche evento. Oltre alla tv ci sono record architettonici, sportivi, gastronomici, di ogni tipo in tutto il mondo».

Si è mai emozionato di fronte a un record?

«Io sono una persona normalissima, ma quando indossi la divisa ti trasformi, senti che hai una responsabilità enorme. Anche se dobbiamo restare imparziali e seri tante volte ti si increspa la voce quando devi congratularti con qualcuno e consegnargli il certificato».

“Ambasciatore” alla fine ci è diventato comunque.

«Eh già, non ho fatto il diplomatico ma ho conosciuto tante persone bellissime, e ho viaggiato e “assaporato” tanti Paesi».

Gerry Scotti: «stiamo già lavorando alla prossima edizione»

Stando ai dati, a seguire questa edizione di “Lo show dei record” sono stati in media 2 milioni e mezzo di spettatori con il 15 % di share, un successo. Il gradimento maggiore è stato riscontrato tra il pubblico giovane con il 23% di share.

Tanti giovani gareggiano e altrettanti guardano lo Show.

«Non mi stupisco perché io stesso da ragazzo ero appassionato lettore del libro del “Guinness dei primati”, era una forma di curiosità fanciullesca. Ora i ragazzi utilizzano il telefonino per vedere le “robe strane”, però il nostro programma te le serve come un pranzo ben preparato, con le posate d’argento e tutti i sapori dall’antipasto al dolce. È un varietà innovativo, per contenuti, argomenti, lingue, facce. Piace ai ragazzi ma anche ai nonni e io, da nonno, lo posso ben dire!».

Ci sarà una nuova edizione?

«Vi annuncio che mentre ancora si deve concludere questa, l’editore mi ha chiesto di preparare quella del prossimo anno e ci stiamo già lavorando».

Le piacerebbe fare il giudice del Guinness dei primati?

«Sono così felice di fare il mio lavoro che non lo cambierei con nessun altro al mondo, però girare il mondo alla ricerca di questi fenomeni davvero speciali e poi valutarli, beh... caro Marco Frigatti, posso dire che mi candido anche io!».