Marco Liorni a “L’Eredità” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, martedì 2 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Avanti un altro! - Canale 5 - Ore 18.45

Giusto il tempo di godersi l'ottimo risultato di "Ciao Darwin" ed ecco che Paolo Bonolis ripropone un altro grande classico del suo repertorio, il game show che ha all'attivo oltre 1.430 puntate e ci guida in un (mini)mondo parallelo dove i protagonisti sono Bonus, Bonas, lettatore e chi più ne ha più ne metta … Accanto al conduttore, neanche a dirlo, c'è ancora Luca Laurenti.

Elvis Presley '56 Special - Rai 5 - 22.50

Il docufilm racconta la rapida metamorfosi di Elvis Presley, passato da giovane promessa del rock a superstar mondiale nel giro di un solo anno, appunto il 1956.

L'eredità - Rai1 - Ore 18.45

Parte l'attesa 22ª stagione del game show più longevo d'Italia, con tante novità. A cominciare dalla conduzione di Marco Liorni, che lascia "Reazione a catena" dopo 5 anni. Ma ci sono anche nuovi giochi e nuove professoresse. A casa siete pronti a mettervi in discussione per affrontare la Ghigliottina?

The Floor - Rai2 - Ore 21.20

100mila euro è il montepremi finale del nuovo game show in 6 appuntamenti che parte stasera, condotto da Fabio Balsamo e Ciro Priello del gruppo "The Jackal". Su un enorme campo da gioco, 100 concorrenti di 100 differenti categorie si affrontano in una battaglia a quiz.

BellaRai - Rai2 - Ore 15.25

Da oggi e fino al 5 gennaio il talent pomeridiano "BellaMa'" di Pierluigi Diaco cambia nome e dedica quattro puntate speciali ai 70 anni della Rai. Il tema della prima è "I migliori Sanremo della nostra vita", a un mese dalla nuova edizione.

L'afide e la formica Rai3 - Ore 21.20

Non perdetevi questo film sul delicato tema dell'integrazione. Michele (Giuseppe Fiorello) insegna educazione fisica nella scuola dove studia Fatima (Cristina Parku). Nata in Italia e figlia di musulmani, non sopporta di indossare il velo: una maratona diventa la chiave per liberarsi da alcuni pregiudizi…

Memo sport

CALCIO: COPPA ITALIA

ore 21.00 Milan-Cagliari (Canale 5)

BASKET: EUROLEGA

ore 20.15 Olympiacos-Milano (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 20.15 Maccabi Tel Aviv-Monaco (Sky Sport Arena)

SCI DI FONDO