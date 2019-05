Marco Liorni è il nuovo conduttore di “Reazione a catena”

Sul numero di TV Sorrisi e Canzoni in edicola dal 14 maggio, annuncia che sarà il nuovo conduttore del game show di Raiuno che tornerà in onda dal 3 giugno

13 Maggio 2019 | 17:01 di Redazione Sorrisi

Sul numero di TV Sorrisi e Canzoni in edicola dal 14 maggio, Marco Liorni annuncia che sarà il nuovo conduttore di "Reazione a catena", il game show di Raiuno che tornerà in onda dal 3 giugno.

«Mi hanno chiamato offrendomi questa possibilità. L’anno scorso ero stato vicinissimo a farlo. Mi hanno chiesto se mi interessava ancora» ci ha raccontato Liorni, che ha aggiunto: «Ci ho pensato molto. Ero completamente concentrato su “Italia sì!”, la trasmissione del sabato, che per me è come una figlia, non pensavo proprio più al game. Ho parlato con il direttore di Raiuno Teresa De Santis, con gli autori storici del gioco, me lo sono guardato bene».



Un gioco che appassiona da 12 anni

Foto: Le Cha Cha Cha, campionesse dell’edizione 2018 di "Reazione a catena"

A “Reazione a catena” due squadre formate da tre concorrenti devono indovinare parole, musiche, associazioni mentali... Sopra, la squadra de “Le Cha Cha Cha“, campionesse dell’edizione 2018: hanno vinto 17 puntate consecutive (con oltre 75 mila euro di montepremi). Se volete partecipare al quiz andate su www.rai.it/raicasting.