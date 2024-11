Marco Liorni e tutte le novità di “L’Eredità”

Per lui è la seconda edizione alla guda del programma che riparte il 3 novembre Paolo Fiorelli







Riparte “L’Eredità”. E alla conduzione c’è sempre Marco Liorni, che nella scorsa edizione ha fatto il suo esordio alla guida del programma.

Marco, facciamo un bilancio?

«La prima è stata la stagione della scoperta. Sentivo l’emozione di entrare nella storia della tv. E quella di conoscere persone che sono lì da sempre, e altre che erano a un nuovo inizio come me. Per esempio, il capo progetto Max Novaresi, con cui abbiamo messo a punto le novità di quest’anno».

Ce le rivela?

«Abbiamo cambiato il gioco iniziale, partiremo col “Continua tu” che è molto divertente. Il concorrente deve completare 11 frasi. Per esempio io dirò: “Viva la pap-pa-pa-pa...”. E lui: “...col po-po-po-po-po-po-pomodoro!”. Attenzione però: un “po” in meno e sei già fuori (ride). Poi abbiamo cambiato i “Paroloni”, inserendo termini in tante lingue straniere: può capitare anche lo swahili! E nel “Triello” ci sarà la “Domanda pigliatutto”: chi risponde bene si prende tutto il montepremi di uno degli avversari. Se però sbaglia, sarà lui a regalargli metà del suo. Questo è ciò che mi piace di “L’Eredità”: ogni prova ha la sua anima».

Ci fa un esempio?

«Il “Triello” è un gioco di logica; i “Paroloni” di intuito; le “Date” permettono di viaggiare con la memoria e regalano piccoli momenti di commozione; il “Chi come cosa” diverte con le fake news e con notizie assurde ma vere; il gioco dei “100 secondi” è addirittura crudele, puoi rispondere a quasi tutte le domande e poi magari l’avversario azzecca solo l’ultima e alla prova finale ci va lui».

Accidenti, potrebbe pubblicare un trattato sul programma, l’ha proprio studiato bene...

«Più che studiato, l’ho vissuto. Intensamente».

Allora scelga un ricordo.

«La Ghigliottina scritta da Roberto Benigni. All’inizio ci ha presi in giro, mandandone una la cui soluzione era... un’espressione molto colorata, diciamo così. Impronunciabile in tv. Eravamo nel panico, ma poi è arrivata quella vera, la cui soluzione era “Totò”. Ho scoperto che lui è un appassionato e per gli amici ha creato più di cento ghigliottine. Mi piacerebbe tanto che ce ne proponesse un’altra».

E il concorrente che l’ha colpita di più?

«Sicuramente Daniele Alesini. E non solo perché ha vinto più di 200 mila euro. Mi ha colpito per la sua umanità: è un medico e parlava sempre dei suoi pazienti. Alla fine ha lasciato il gioco per tornare in ospedale, dove avevano bisogno di lui. Lo rivedrete in una puntata speciale che stiamo organizzando in favore dell’Airc, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro».

Che cosa ha “ereditato” dai conduttori che l’hanno preceduta?

«Di Fabrizio Frizzi ammiravo l’umanità e la gentilezza. Di Amadeus e Conti il ritmo. Di Insinna l’oratoria. Ma non saprei dire cosa ho “ereditato”, perché chi ti piace ti influenza, sì, ma è sempre un processo inconscio».

E lei che cosa vorrebbe lasciare in “eredità” a chi dovesse seguirla?

«Il gusto di giocare insieme con i concorrenti. Io mi diverto proprio tanto».

Si fa il suo nome anche per la conduzione di “Ora o mai più”, il programma dedicato ai cantanti un po’ “dimenticati” che sognano un ritorno. Che ci può dire in proposito?

«Confermo che l’idea è sul tavolo e ne stiamo discutendo in Rai, ma per ora è ancora un’ipotesi tra tante. Vedremo che succede».

E cosa ci dice invece di “L’anno che verrà”?

«Raccoglierò la staffetta da Amadeus per condurre il classico show di capodanno della Rai. Con gli autori ci stiamo già lavorando, anche se mancano ancora due mesi!».

Intanto si è divertito con “Chi può batterci?”. Perché una sola puntata?

«Era un test. Ora torneremo con gli autori a studiarlo e a migliorarlo. Comunque si sono scherzosamente lamentati anche i miei compagni di squadra, da Max Giusti a Diana Del Bufalo: “Ma come, è già finito?” mi hanno detto».

Nell’attesa di rivederlo, ci racconti una sua giornata tipo con “L’Eredità”.

«Punto due sveglie: una alle 6 e una alle 6.10. Colazione con mia moglie e Viola, la mia figlia più piccola. Poi, dopo che Viola è uscita trafelata per andare a scuola, passeggiata al parco con Grace, il mio pastore tedesco di 7 anni. Ginnastica, qualche telefonata con gli autori, pranzo alle 11.30 e via, agli studi Frizzi per registrare. Il ritorno a casa è intorno alle 20».

Per parlare di...?

«Sono circondato da donne, e ho scoperto che parlano di bellezza maschile molto più di quanto noi non facciamo di quella femminile. Mi spiego: io e i miei amici al massimo diciamo “che bella quella ragazza” e più o meno finisce lì. Loro fanno analisi lunghissime, molto sofisticate. Ieri, per esempio, dibattevano sui tennisti: ha vinto Berrettini».

E su di lei che dicono?

«Mi rassicurano: “Ma sì, non sei male”. Ma soprattutto, mi prendono in giro. Viola imita le mie pose e la mia voce. Mamma invece prende sempre le difese dei concorrenti: “Ieri la Ghigliottina era troppo difficile!”. Il fatto è che gioca anche lei. E se non indovina, si arrabbia».