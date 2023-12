Marco Liorni: «In 24 ore passo da “Reazione a catena” a “L’eredità”»

Il presentatore fa una curiosa staffetta: chiude il suo programma il 1° gennaio e il giorno dopo debutta nello storico preserale di Rai1 Paolo Fiorelli







L̕appuntamento è per il 2 gennaio con la prima puntata della stagione. Infatti, come Sorrisi aveva anticipato, Marco Liorni è il nuovo conduttore di “L’eredità”. Non resta che farci raccontare da lui stesso le emozioni di questa nuova avventura!

Marco Liorni, congratulazioni. Sta per debuttare alla conduzione del quiz show che, con oltre 5 mila puntate, è il più longevo della tv italiana. Cosa si prova?

«Mi sento onorato, perché “L’eredità” è nella vita e nei ricordi di tutti noi: chi non ne ha visto almeno qualche puntata? Allo stesso tempo sono un po’ destabilizzato. Ora cambieranno molte cose e probabilmente si chiuderà la mia esperienza a “Reazione a catena”, a cui ero davvero affezionato. Insomma... “mixed feelings” (sentimenti diversi, ndr), come dicono gli inglesi. Però è bellissimo crescere e fare esperienze nuove. Anzi, ora che ci penso, all’inizio mi lasciava perplesso anche “Reazione a catena”: non lo volevo proprio fare. “Non è nelle mie corde” pensavo, “io faccio informazione e questo è un game-show”. Poi invece l’ho amato tantissimo. E direi che sono andato anche benino...».

Diciamo pure benissimo. Ora sentirà la tensione?

«A quella sono abituato. Anche perché condivido la filosofia di Amadeus: “Che sia il Festival di Sanremo o una sagra di paese, per noi non cambia niente. Noi vogliamo comunque dare il meglio”. Ho già incontrato lui e anche Carlo Conti, due volti storici del programma, e sono stati prodighi di consigli e incoraggiamento».

Cosa le hanno detto?

«Amadeus mette l’accento sullo stato d’animo, ricorda sempre che quello è l’orario in cui la gente torna a casa e vuol rilassarsi, emozionarsi, divertirsi. Carlo è più tecnico, mi ha detto di ispirarmi alla radio per il ritmo, i cambi di tono».

Visto che ha citato Amadeus e Carlo Conti, che sono due volti storici di “L’eredità”, parliamo anche degli altri due. Fabrizio Frizzi?

«Sono felice che gli studi dello show siano intitolati alla sua memoria. Ricordo quando venne ospite a “La vita in diretta” nel 2011: io ero molto emozionato, praticamente all’esordio, lui lo capì e mi sostenne creando subito l’atmosfera giusta e rassicurandomi. La prima cosa che disse? “Bella questa domanda!”. Sono dettagli che magari sfuggono al pubblico, ma tra colleghi si capiscono. Insomma, era una persona bellissima, un esempio di altruismo e gentilezza».

E Flavio Insinna, da cui ha preso il testimone?

«Ha condotto “L’eredità” magistralmente, ha portato al programma le sue capacità di affabulatore eccezionale».

E lei che cosa porterà? Quale sarà il suo stile?

«Io amo seguire l’istinto. Voglio essere al servizio del gioco, divertirmi, non andare mai “di tecnica”. Mi piace vivere il rapporto con i concorrenti, esortarli, portare in studio i dialetti e le storie d’Italia; anche l’attualità, attraverso le domande giuste. Ci sto già riflettendo con gli autori: si parlerà di ambiente, figure femminili, arte, cultura e cucina italiana. Sempre con leggerezza».

La struttura del gioco cambierà?

«Ci saranno due giochi nuovi. Uno si chiama “Tris”: mostreremo ai concorrenti due parole e loro dovranno indovinare la terza, che è legata alle prime due. A volte sarà facile, tipo “Qui, Quo e...” altre molto meno! L’altro gioco si chiama “100 secondi”. I due concorrenti superstiti dovranno rispondere a una serie di domande l’uno, e ogni volta che sbagliano passeranno la mano all’altro: chi è in gioco allo scadere del tempo andrà alla Ghigliottina».

Guardandolo come spettatore, cosa pensa dello show? Qual è la parte che le piace di più?

«Penso che la tensione che si raggiunge durante la Ghigliottina sia imbattibile. E poi trovo molto divertente il “Chi-come-cosa” perché è pieno di notizie incredibili e assurde».

Visto che viene da ben cinque stagioni alla conduzione di “Reazione a catena” le chiedo: in cosa “L’eredità” è più simile a quel programma? E in cosa è diverso?

«“Reazione a catena” si basa sull’intuito e sull’istinto, sulle rapide associazioni mentali, e queste le troviamo anche nella Ghigliottina. Altri giochi di “L’eredità” invece sono più classici, basati sulla cultura e sulla preparazione del concorrente. Ma quello che veramente vorrei portarmi dietro da “Reazione” è il clima giocoso, leggero e pieno di attenzione per le persone».

Ha vissuto con leggerezza anche la ridda di voci su chi sarebbe stato il nuovo conduttore di “L’eredità”? Si sono fatti altri nomi oltre al suo, si è andati avanti mesi...

«Io ho una regola: ragiono solo su quello che mi propongono. Non su voci di corridoio. Anche perché a inseguirle c’è da perderci la testa. L’importante è farsi trovare pronti, se e quando le cose cambiano».

La sua vita cambierà?

«Sì. “Reazione a catena” si fa a Napoli, “L’eredità” a Roma. Avrò più tempo per la famiglia. Infatti i più contenti sono loro: i miei figli, mia mamma e mia moglie. Oltretutto la figlia più grande, Emma, studia Sociologia e comunicazione ed era già venuta a vedere una puntata di “Reazione a catena”. Ma per ragioni di studio, non perché voglia fare spettacolo. Ora avrà altro materiale... Il bello è che quando è arrivata la notizia è stata lei a incoraggiare me. Mi ha abbracciato teneramente e ha detto: “Piccolo, è emozionato lui!”. Ma non erano i papà a fare queste cose (ride)?».

L’unico problema è che tra “Reazione a catena” che finisce il 1° gennaio, e “L’eredità” che parte il 2, addio ferie natalizie...

«Uno spazio si trova sempre. Non concepisco il Natale senza famiglia, il primo e unico che ho “saltato” è stato quando facevo il militare a Torino. E a casa ho ancora la collezione di statuine artigianali, preziosissime, che mio padre comprava per l’occasione, una all’anno. Così ho fatto sia l’albero sia il presepe. E il 30 dicembre andrò anche in onda con una puntata di “ItaliaSì!” dedicata alle musiche tradizionali delle Feste. Più natalizio di così!».