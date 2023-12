Marco Mengoni su Real Time e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, mercoledì 13 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







RDS Showcase - Real Time - Ore 21.20

Grandi show live con i protagonisti della musica italiana: arriva in tv il format lanciato da RDS. Si parte stasera con Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023. Il 20 dicembre toccherà poi ad Annalisa, mentre il 27 a salire sul palcoscenico sarà Tommaso Paradiso.

Io canto generation - Canale 5 - Ore 21.20

Un'altra scommessa vinta per Gerry Scotti: le prime due puntate del suo baby talent hanno ottenuto oltre tre milioni di spettatori e uno share superiore al 20%.

Un Natale per due - TV8 - Ore 21.30

Com'e possibile che un tagliatore di teste cinico e donnaiolo (Alessandro Gassmann) si ritrovi a passare il 25 dicembre con un timido operaio (Enrico Brignano) che avrebbe voluto licenziare? La storia è lunga e complicata: per scoprirla non vi resta che rivedere questo film tv realizzato nel 2011 da Giambattista Avellino.

Sanditon - Sky Serie - Ore 21.15

Prende il via la terza stagione della serie ispirato al romanzo incompiuto di Jane Austen. Avevamo lasciato la protagonista, Charlotte Heywood (Rose Williams), intenta ad affrontare con il massimo impegno il suo nuovo ruolo di istitutrice. Una delusione d'amore, però, la spinge a tornare a casa…

Nel secolo breve - Rai Storia - Ore 16.05

Alessandro Barbero presenta uno speciale dedicato alla Repubblica Sociale Italiana, nota anche come Repubblica di Salò. Voluta da Hitler, nacque dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e fu guidata da Benito Mussolini.

In India con i Beatles - Sky Arte - Ore 21.15

Un film che racconta il viaggio in India, nel marzo 1968, della band di Liverpool per seguire un corso di meditazione trascendentale tenuto dal filosofo Maharishi Mahesh Yogi.

Per chi vuole vedere altri film Benvenuti al nord - Sky Cinema Uno - Ore 21.15 Visto il successo di "Benvenuti al Sud", un sequel era inevitabile ... Stavolta tocca a Mattia (Alessandro Siani) trasferirsi a Milano, dove ritrova Alberto (Claudio Bisio). Un dollaro d'onore - IRIS - Ore 14.30 Gli ingredienti per un western da antologia ci sono tutti: il mito John Wayne, un regista super come Howard Hawks, un cast con Sean Martin e Angie Dickinson. II risultato è indimenticabile. La vita privata di Sherlock Holmes - Rai Movie - Ore 21.10 Indagare sulla sfera sentimentale del celebre investigatore inglese: l'idea è venuta nel 1970 a Billy Wilder. Tra un caso e l'altro, ne scopriremo delle belle... Nome di donna - Sky Cinema Drama - Ore 19.25 Impossibile non indignarsi di fronte alla storia raccontata nel film di Marco Tullio Giordana, Cristiana Capotondi è una donna che viene prima molestata e poi mobbizzata sul posto di lavoro.

Memo sport

BASKET: EUROCUP

ore 19.30 Bourg en Bresse-Trento (Sky Max)

CHAMPIONS LEAGUE

ore 18.45 Stella Rossa- Manchester City (Sky Calcio)

Lipsia-Young Boy (Sky Arena)

ore 21.00 Newcastle-Milan (Prime Video)

Atletico Madrid-Lazio (Sky Sport Uno)