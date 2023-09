Maria De Filippi riparte con “Uomini e donne”

Da lunedì 11 settembre ritorna su Canale 5 l’appuntamento quotidiano con il programma che racconta i sentimenti Alessandro Alicandri







Da lunedì 11 settembre ritorna su Canale 5 l’appuntamento quotidiano con "Uomini e donne", il programma di Maria De Filippi che racconta i sentimenti. Come sempre, la formula non cambia ma si rinnovano i protagonisti in cerca dell’anima gemella.

Quest’anno si inizierà con tre nuovi volti seduti sul trono. Cristian è un ragazzo di 22 anni di Roma, studente di fisioterapia al terzo anno che nel tempo libero consegna pizze. Vive a casa con la mamma e il nuovo compagno di lei. Pur segnato dalla separazione dei genitori, ama molto la sua famiglia “allargata”. Nel programma cerca «una persona che sappia accettare le fragilità e mostrarle». Brando, il secondo tronista, ha 22 anni e vive a Treviso. Anche lui ha affrontato le difficoltà dovute alla separazione dei genitori, crescendo con la mamma e avendo un rapporto complicato (ma in ripresa) con il suo papà. È un grande sportivo e in questi mesi cercherà ragazze oneste e sincere nel mostrare i loro sentimenti. Infine c’è Manuela, che è una vecchia conoscenza: è stata, infatti, una delle protagoniste di "Temptation island" nel 2021 e oggi è single. Ha 34 anni, è di Brindisi e vive a Roma. Dopo un periodo personale difficile, ora vorrebbe «un amore per tutta la vita».

Nelle prime puntate vedremo, intanto, il ritorno di una delle coppie più amate della scorsa stagione, Federico e Carola: i due purtroppo si sono lasciati. Naturalmente, non mancano la intramontabile Gemma Galgani e De Santi, uno dei volti che più ci ha fatto divertire. E come sempre ritroveremo Gianni Sperti e Tina Cipollari pronti a commentare ogni storia.