Maria Luisa Cocozza: «Tutti a bordo della mia “Arca di Noè”»

La giornalista è da dieci anni alla guida del programma di Canale 5 sugli animali







Dal 2013 è un appuntamento che dà voce e attenzione a chi non ne aveva. E proprio in questi giorni "L’arca di Noè", la rubrica del Tg5 dedicata al mondo degli animali e della natura ha festeggiato i dieci anni di messa in onda. Curata e condotta dalla giornalista Maria Luisa Cocozza, ogni domenica continua a presentare storie, notizie, rubriche e consigli degli esperti. Non manca naturalmente un’attenzione particolare al tema dell’abbandono degli animali domestici, fenomeno dilagante in estate.

Maria Luisa, il bilancio di questi dieci anni?

«Super positivo. In termini di ascolti e di soddisfazione personale. Abbiamo documentato il cambiamento nella relazione uomo e animale. Oggi nessuno si stupisce se si dà da mangiare al geco che gira sul balcone. Io stessa ho avuto in casa due topoline a cui mi sono affezionata tantissimo. Non mi aspettavo fossero così intelligenti, organizzate e affettuose».

Parliamo di abbandono di cani e gatti. Quanto è ancora diffuso?

«Fortunatamente le forme di abbandono più cruente, in cui il cane viene lasciato ai bordi di una strada o a un’autogrill, sono diminuite anche grazie alle pesanti sanzioni in cui si incorre. Ma sono ancora in tanti a rinunciare a cani e gatti lasciandoli in canile o nei rifugi».

Che cosa spinge verso questa scelta?

«Penso che alla base ci sia un fattore culturale: viviamo i rapporti sentimentali e le relazioni interpersonali con superficialità, non costruiamo qualcosa di solido e ci arrendiamo alle prime difficoltà. Ecco, questo accade anche con cani e gatti: quando ci si accorge che comportano sacrifici e rinunce allora si desiste».

Spesso si sente dire che i cani vengono abbandonati perché ingestibili…

«Credo che dovrebbe essere obbligatorio per chi adotta un cane seguire almeno tre lezioni con un addestratore o educatore che indichi quali comportamenti vanno tenuti in casa o fuori. E se si è idonei, si ottiene un patentino che lo certifichi».

Altro problema, in periodo di vacanze, è la scarsità di strutture adatte agli animali?

«Le amministrazioni locali pongono una serie di ostacoli. E per questo in Italia ci sono ancora poche strutture alberghiere, case vacanza e spiagge con accesso ai cani. Ma qualcosa sta cambiando».

Per esempio?

«Vicino Roma c’è la Baubeach di Maccarese, strutturata per accogliere cani di tutte le taglie. Mentre a Giulianova (TE) in Abruzzo quest’estate, dopo anni di dure battaglie, ha inaugurato l’Unica Beach, attrezzata per i cani e dove è consentita anche la balneazione».

Come è nato il suo amore con gli animali?

«Da adulta e specialmente con questa trasmissione. Non sono cresciuta circondata da animali, ma è un amore costruito mattone dopo mattone».

E ora ha animali?

«Con la vita che faccio non mi sarebbe possibile. Sono sempre in giro. Però mi prendo cura di Minnie, la cagnolina cocker di mia mamma: quando sono a Roma la porto fuori, dal veterinario, le compro da mangiare. Per ora va bene così, ma credo che un giorno avrò un animale mio».

Cane o gatto?

«Caratterialmente mi sento più vicina ai gatti, ma prenderei un cane perché dà più possibilità di fare delle cose insieme, di interagire».

Un incontro piacevole con una specie animale?

«È successo proprio stamattina mentre facevo un’immersione alle isole Egadi dove mi trovo in vacanza: ho incrociato un pesce civetta, un esemplare bellissimo caratterizzato dalla presenza di ali, che cammina sul fondale di sabbia».