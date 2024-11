Mario Tozzi torna con “Sapiens”: «La natura merita rispetto»

Il programma di divulgazione scientifica è al via su Rai3 sabato 16 novembre in prima serata. Simona De Gregorio







Il viaggio tra presente e passato per spiegare fenomeni complessi e rispondere a domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla Terra e sul nostro futuro continua con la settima stagione di "Sapiens - Un solo pianeta", il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi, al via su Rai3 sabato 16 novembre in prima serata.

Mario, cosa ci anticipa?

«Parleremo di come i diamanti e le risorse minerarie in Sudafrica abbiano creato un grande divario tra ricchi e poveri. Poi cercheremo di capire se i conflitti appartengono solo al mondo umano o esistono in altri esseri viventi. Per proseguire su come e perché sono nati gli alfabeti».

Parlando di clima, come spiega fenomeni violenti tipo quello recente a Valencia, in Spagna?

«Il Mediterraneo è sicuramente una delle zone più interessate da eventi estremi a causa del riscaldamento delle acque. Da noi sono a rischio la Liguria, la Toscana, il Veneto, le Marche e la Calabria».

Come ci si può mettere al sicuro da fenomeni così improvvisi?

«Occorre un sistema di previsione efficace, la possibilità di dare l’allerta in tempi utili, in modo che le persone possano evitare di andare in centri commerciali, di mettersi in viaggio o di trovarsi in situazioni di pericolo».

Qual è secondo lei la soluzione alla crisi climatica?

«Opere come mettere le briglie lungo i fiumi o argini più alti non servono. La natura si sta riprendendo quello che le abbiamo tolto. È necessario smettere di costruire. E servono interventi di riqualificazione, in modo che i fiumi possano esondare liberamente in territori circostanti non edificati e abitati».

Il singolo cosa può fare?

«Possiamo anche prendere i mezzi pubblici anziché le auto, coibentare le case, scegliere un’alimentazione bio e a Km0, ma nulla si risolve veramente senza un accordo internazionale sul clima che obblighi tutti i Paesi a metterlo in atto».