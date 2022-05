Mario Tozzi torna con “Sapiens” su Rai3

Vent’anni di conduzione compiuti nel 2021, ma ha ancora tanta voglia di divulgare, di sorprendere e di far riflettere. E così Mario Tozzi torna con una nuova stagione di "Sapiens - Un solo pianeta" da sabato 21 maggio su Rai3 alle ore 21.45.

Tozzi, molti gli argomenti in scaletta. Ne citiamo qualcuno?

«Variegati e un po’ diversi da quelli che di solito affrontiamo. Nella prima puntata parliamo dei miti con un’ottica particolare: vogliamo capire se sono frutto della fantasia o dettati dalle condizioni naturali che l’uomo aveva intorno. Per il mito dell’oracolo di Delfi sveliamo un dettaglio sui templi di Apollo a lui dedicati».

Dai miti alle teorie il passo sembra breve.

«Sì. Una serata infatti la dedichiamo a Charles Darwin che tutti indicano come biologo ma che lui stesso si definisce un geologo, come lo sono io. A noi però interessa il Darwin più personale, il filosofo, l’uomo credente che ha dovuto far convivere le scoperte scientifiche con la fede in un Dio che avesse creato l’uomo. Darwin, tra l’altro, con la sua teoria sull’evoluzione della specie diceva che non si poteva seguirla perché era troppo lenta. Noi, invece, dimostriamo che si può farlo e lo mostreremo al pubblico».

A proposito, anche in questa edizione si parla di ambiente.

«Due puntate affrontano il rapporto con l’energia e lo sviluppo. Partiamo dal conflitto fra Russia e Ucraina, la fuga dal gas russo a favore di quello di altri Paesi. Facciamo una dettagliata e approfondita rassegna delle fonti rinnovabili di energia spiegando perché sono utilizzabili già ora».

Restiamo per così dire in tema “green”?

«In un certo senso sì. Quest’anno cade il centenario del Parco del Gran Paradiso e di quello d’Abruzzo Lazio e Molise. Due grandi polmoni per la tutela della natura, ma anche importanti motori economici per alcune zone del nostro Paese».