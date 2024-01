Martina Socrate su RaiPlay con “SkillZ”: tra gli ospiti, Carlo Conti

ll futuro del lavoro in 10 puntate. Ecco l'esordio alla conduzione del personaggio rivelazione di TikTok Alessandro Alicandri







Il mondo del web e quello del lavoro si incontrano in "SkillZ - Competenze per il futuro", format originale RaiPlay condotto da Martina Socrate. Per chi non la conoscesse, lei è uno dei volti più interessanti (e entusiasmanti) del web oggi, alla sua prima esperienza come conduttrice. Ha 25 anni ma il suo esordio digitale è su TikTok, quando nel 2017 decide di portare la sua verve comica sul web il "trend" più frequente all'epoca: usare frasi famose di film o programmi televisivi e farne una reinterpretazione in lip-sync. Dai film in inglese ai momenti più folli della tv italiana, Martina ha da sempre creato un ponte di connessione tra il mondo giovanile e quello adulto. Poi, negli ultimi anni, il suo profilo ha cambiato volto uscendo dalla sua cameretta e portando esperienze di viaggio e curiosità quotidiane e dall'Italia e dal mondo.

Non c'è quindi personaggio più azzeccato per le 10 puntate di questo programma che in una forma documentaristica in pillole di circa cinque minuti, spiega alcune delle capacità fondamentali per il mondo del lavoro di domani come ad esempio pensiero creativo e programmazione, insegnamento e curiosità, digital marketing e social media management, comunicazione e leadership.

Proprio sulla comunicazione e leadership è intervenuto Carlo Conti. Intervistato dalla conduttrice, ha raccontato il suo punto di vista sulla comunicazione, valido per qualsiasi contesto: «Comunicare è automatico per me» dice Carlo Conti «viene dal cuore e credo che si debba essere se stessi, porsi in maniera più schietta possibile cercando di arrivare al cuore di tutti, alla testa di tutti, alle orecchie di tutti con molta semplicità ma allo stesso tempo, con verità». Dalla sua lunga esperienza, consiglia a chi vuole comunicare di trovare il contesto giusto per farlo in modo efficace, usando gli strumenti che la modernità ci offre, che si aggiungono a quelli della tradizione.

Questo format in pillole super accessibili per il pubblico web, si presta a approfondimenti e puntate più lunghe che possano avere un sapore ancora più formativo e pratico per comprendere appieno le opportunità del lavoro non tradizionale, a favore di un'elasticità che non è solo una necessità, ma un efficiente modo di stare al passo con i tempi.

Ricorrente nel racconto infatti, è il tema del cambiamento, così veloce da richiedere in futuro capacità diverse da declinare in contesti anche molto differenti. Buona la prima per Martina Socrate che in questa occasione è riuscita a trasferire anche la sua sincera curiosità, la voglia di imparare e un il suo inconfondibile entusiasmo. Il programma è interamente disponibile su RaiPlay.

Riassunto delle puntate

Pensiero creativo & programmazione - Martina è a Genova, all'Istituto Italiano di Tecnologia dove in alcuni laboratori si studia l'interazione tra l'essere umano e le macchine. Alessandra Sciutti, bioingegnera che parla con i robot, la porterà a conoscere iCub ma soprattutto la skill pensiero creativo, un'abilità umana che aiuta a sviluppare idee nuove e a trovare soluzioni innovative. La creatività applicata alla tecnologia, insieme alla competenza della programmazione, saranno le skill vincenti del futuro.

Insegnamento & Curiosità - In futuro, tanti lavori e tante competenze. Per prepararsi al cambiamento, una skill fondamentale è quella dell'insegnamento. Martina lo scopre a Monopoli nella biblioteca pubblica Prospero Rendella, dove incontra Vincenzo Schettini. Il professore più amato del web le svela un'altra competenza chiave: la curiosità, dote imprescindibile per costruire un percorso solido e di successo in qualsiasi ambito del lavoro.

Digital marketing & Social media Management - Martina, in una straordinaria dimora settecentesca, va alla scoperta del Digital marketing e del Social Media Management, competenze chiave per tantissimi lavori. A Villa Panza, incontra Federica Armiraglio, Responsabile Campagne Nazionali FAI, che le spiega tutti gli strumenti di marketing, soprattutto digitali, per ottenere una campagna di successo.

Problem Solving & Pensiero Analitico - Martina fa un'esperienza che in pochi si possono permettere: entrare nella Sala operativa del Centro di controllo del traffico aereo, a Ciampino. E qui grazie a Michela Alfano, controllore del traffico aereo, capisce cosa significa problem solving, ossia la capacità di risolvere i problemi in modo efficace e tempestivo. Una soft skill di grande rilievo per i prossimi anni; affiancata spesso ad un'altra competenza di natura cognitiva: il pensiero analitico.

Comunicazione & Leadership - Saper parlare, ascoltare, avere carisma. In due parole: saper comunicare. È una delle soft skill più apprezzate e indispensabili per svolgere bene ogni lavoro, oggi e in futuro. Negli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma Martina incontra Carlo Conti e scopre anche un'altra competenza, cosiddetta trasversale: la leadership, una skill essenziale per guidare un team di successo.

Cybersecurity e attenzione ai dettagli - Cybersecurity: una competenza fondamentale per lavorare e vivere in sicurezza. Per saperne di più, Martina va nel centro operativo della Polizia Postale di Roma, in prima linea sul fronte della lotta al crimine informatico. Qui, incontra il Commissario Capo Luisa Massaro che le rivela come e perché, in un mondo sempre più interconnesso, la cybersecurity e l'attenzione ai dettagli siano oggi tra le skill più ricercate.

Lavoro di squadra e resilienza - Lavorare al meglio in un team: è ciò che contraddistingue il lavoro di squadra, la competenza che Martina approfondisce in compagnia di Andrea Soncin, Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, a Coverciano il tempio del calcio italiano. Per raggiungere obiettivi comuni ci vogliono ottimismo, condivisione e resilienza, cioè la capacità di affrontare al meglio pressioni e situazioni stressanti, una delle skill più ricercate nel mondo del lavoro.

Intelligenza artificiale e computer vision - A Genova, all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove si "allenano" gli scienziati del futuro, Martina incontra Alessio Del Bue, ricercatore esperto di intelligenza artificiale e computer vision. Due hard skill che saranno sempre più necessarie in futuro in quasi tutti i settori. Il lavoro cambia e nuove professioni nascono.

Digital mindset e User experience - Aprire la propria mente alla tecnologia, in altre parole Digital Mindset. Martina va a Mestre in un museo innovativo e multimediale, M9 il museo del '900. Qui Giuseppe Saccà, storico ricercatore, le spiega quanto sia importante, per tutti, possedere la capacità di adattarsi ai nuovi strumenti tecnologici e come mettersi nei panni di chi usa i prodotti digitali, grazie alla skill della User Experience.

Big data e Machine learning - Oggi, tutti utilizzano i Big Data per prendere piccole e grandi decisioni nella vita e nel lavoro. Martina, per capirne di più, è andata al Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare, a Pratica di Mare. Qui incontra i meteorologi Valerio Cardinali e Guido Guidi e scopre che i Big Data e il Machine Learning saranno tra le competenze digitali più strategiche per quasi tutti i lavori del domani, in un mondo del lavoro sempre più dominato dalle macchine.