Massimiliano Ossini su Rai2 con due serate di “Kalipè Summer Edition”

Due gli appuntamenti previsti, il 22 e il 29 giugno in prima serata Tiziana Lupi







Con l’obiettivo di raccontare il Pianeta, «che attualmente si sta difendendo da noi e ci cancellerà se non invertiamo la rotta», torna su Rai2 Massimiliano Ossini. Due gli appuntamenti previsti per il suo "Kalipè Summer Edition", il 22 e il 29 giugno, dopo l’esordio dello scorso dicembre. «Ha vinto la natura, l’ambiente si riprende il suo posto in prima serata» commenta soddisfatto il conduttore.

Un programma che ci spiega come salvare la Terra sembra quanto mai attuale in tempi di crisi energetica e di carenza di risorse.

«Il senso di Kalipè è proprio quello di farci capire dove stiamo andando per evitare che i nostri figli commettano i nostri stessi errori».

Quali, in particolare?

«Sentirci i padroni assoluti della Terra e utilizzare a dismisura le risorse che abbiamo, senza renderci conto che non sono infinite».

Quindi cosa possiamo fare?

«Posso dire cosa faccio e cosa insegno ai miei figli: vado a piedi ogni volta che posso; chiudo l’acqua quando faccio la doccia; non tiro lo sciacquone del water se ho solo buttato dentro un fazzoletto; fisso a 20° la temperatura dei termosifoni in inverno e a 26° quella del condizionatore in estate; faccio qualche metro in più per buttare la spazzatura se trovo il cassonetto sotto casa pieno; acquisto meno per non buttare...».

Saranno i giovani della “generazione Greta” (come l’attivista Thunberg) a salvare il Pianeta?

«A patto che noi adulti siamo testimoni credibili».

È tempo di vacanze: come possiamo renderle sostenibili?

«Consumando prodotti locali, usando la bici al posto dell’auto, non lasciando per terra le bottigliette di plastica e non pretendendo il cambio di biancheria in albergo ogni giorno. Sono piccole cose che, moltiplicate per tanti, fanno la differenza».

Ci anticipa qualcosa della prima puntata?

«Una per tutte: Giovanni Allevi canterà la sua "Our Future" a 3462 metri, a Punta Helbronner, una montagna del massiccio del Monte Bianco».