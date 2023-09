Massimo Gramellini al via con “In altre parole”

Massimo Gramellini approda su La7. E lo fa con il programma "In altre parole", in onda dal 23 settembre in prima serata (e dal 24 partirà anche una striscia dedicata alla cultura). Un viaggio, incominciato su Rai3, dove racconta il mondo in cui viviamo attraverso la scelta di alcuni vocaboli.

Massimo, cosa può anticiparci?

«Siamo partiti da una strisciolina su Rai3 (si chiamava "Le parole della settimana" e poi solo "Le parole", ndr), poi pian piano siamo cresciuti e ora debuttiamo con un’intera prima serata di sabato. Siamo i primi a fare un talk in questo giorno. Quasi non ci credo… Il sabato tratteremo l’attualità, mentre la domenica avremo una striscia, dalle 20.35 alle 21.15, dedicata a temi culturali».

Il promo è divertente: lei viene ripreso durante il trasloco nei nuovi studi romani. Quant’è importante l’ironia nel suo lavoro?

«Nello scrivere mi viene naturale, in tv “passa” molto di meno. È più facile che passi la comicità, come genere. In trasmissione abbiamo sempre cercato di mantenere un tono garbato. Da noi non vedrete le risse! Quando scegliamo gli ospiti, cerchiamo di evitare quelle combinazioni che potrebbero facilmente dare origine a delle liti. Poi io, non essendo un conduttore classico, non saprei gestire i diverbi particolarmente infuocati...».

Da chi sarà affiancato?

«Il cast è quello che vedevate quando andavamo in onda su Rai3: da Roberto Vecchioni a Saverio Raimondo. Ma al posto di Giovanna Botteri avremo la giornalista del Tg di La7 Alessandra Sardoni. E avremo anche il critico d’arte Jacopo Veneziani».

Con il suo passaggio a La7 torna a Roma, dove vive la sua famiglia.

«Sì, e questo mi rallegra molto. Prima viaggiavo sempre. Mio figlio Tommaso ogni volta che vedeva in tv un uomo con la valigia, diceva: “Papà, quell’uomo come te va a Milano…”. È vero che il sabato finirò molto tardi, ma almeno la domenica potrò svegliarmi con i miei cari. Speriamo però che Tommaso non si presenti all’alba, perché per smaltire l’adrenalina della sera prima non prenderò sonno prima delle quattro!».