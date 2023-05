Massimo Ranieri: «In “Tutti i sogni ancora in volo” sono pronto a raccontarmi come non ho mai fatto»

Dopo un libro, un disco, uno spettacolo teatrale, ora uno show su Rai1 Stefania Zizzari







Il titolo "Tutti i sogni ancora in volo" è quello del libro di Massimo Ranieri uscito nel 2021. Poi è diventato anche un disco, quindi un (bellissimo) spettacolo teatrale di grande successo e adesso uno show televisivo di due puntate su Rai1.

Massimo, che spettacolo sarà?

«Sarà l’occasione per raccontarmi con grande sincerità al pubblico. Anche a chi, legittimamente, non viene a teatro e non mi conosce ancora bene».

In che modo?

«Diciamoci la verità, i personaggi dello spettacolo in genere mostrano quello che desiderano la gente sappia. Ma ovviamente tutti abbiamo i nostri momenti felici e quelli più difficili. Mica siamo alieni! Nelle vene scorre sangue, non acqua. Ecco, questa volta sono pronto a parlare anche di delusioni, di dispiaceri, di fallimenti, di amori che finiscono. E finiscono sempre per colpa mia».

Come mai?

«Perché faccio un mestiere che inevitabilmente mi porta sempre a dire: “Domani... domani... domani...” Poi mi ritrovo davanti a un muro, che a quel punto è diventato duro come la pietra e il domani non c’è più: l’amore finisce oggi. Grazie e arrivederci. E allora cominciano i rimorsi perché ammetto che la colpa è sempre solo mia. Tutto questo lo racconterò a modo mio».

Uno spettacolo sull’amore dunque?

«Sì, racconto gli stati d’animo legati all’amore che nasce, che esplode, che cresce, che finisce... Ma è un varietà, e ci sarà anche tanta musica: ripercorro la mia vita dal debutto nel lontano 1964 a 12 anni e mezzo, quando misi piede per la prima volta su un palcoscenico, via via fino a oggi. Da Gianni Rock (era il mio primo nome d’arte) a Massimo Ranieri, attraverso i miei successi di sempre e le canzoni del nuovo disco».

Il titolo del programma parla di sogni.

«Sì, i sogni sono il perno delle due serate perché sognare è fondamentale nella vita e non bisogna mai smettere di farlo. Senza sogni si impazzisce. E gli ospiti che verranno a trovarci ci parleranno dei loro sogni realizzati e di quelli che hanno ancora nel cassetto».

Chi verrà a trovarla?

«Premetto che ho invitato solo ospiti che piacciono a me: nella prima puntata verrà il mio amico di sempre Gianni».

Intende Gianni Morandi?

«Certo! Per me c’è un solo Gianni: è Morandi. Quello vero... anche se in realtà si chiama Gian Luigi (ride)».

Veramente neanche lei si chiama Massimo...

«Giusto (ride)! Mi chiamo Giovanni. Ma ci siamo capiti: tra noi c’è un’amicizia “eterna”. Oltre a Gianni nella prima puntata tra gli altri ospiti ci sarà anche Diodato, che amo moltissimo. Nella seconda dovrebbe arrivare Tiziano Ferro e ne sono davvero felice».

Fuori di metafora, lei ha un sogno ricorrente?

«Sinceramente no. Mi capita però di stare lunghi periodi senza sognare e poi all’improvviso fare sogni diversi tra loro: persone che non conosco, vecchi amori che ritornano...».

A proposito di sogni in volo, quello di condurre un varietà in prima serata è per lei un sogno ormai “atterrato”, dal momento che l’ha già fatto in passato.

«Non direi che è un sogno ormai “atterrato”. Se fosse così ora abiterei fuori città a fare la vita del vecchio signore di campagna (ride). Io in realtà ho ancora tanti sogni in volo...».

Quali?

«Il mio sogno da sempre è quello di portare in scena “Zio Vanja” di Anton Cechov, un autore di cui sono fan sfegatato e un testo che amo follemente da 40 anni».

Lei ha da poco finito di girare una serie tv da protagonista, è tutte le sere in teatro, ora sta preparando questo super show in tv... vive con un altro fuso orario rispetto a noi “umani”?

«(Ride) Diciamo che quando voi andate a lavorare, io vado a dormire. In teatro la sera finisco verso mezzanotte, vado a mangiare all’una, torno a casa alle due e mezzo, mi addormento (se va bene) alle quattro, quando gli operai vanno in fabbrica, altrimenti arrivo sveglio alle cinque, anche cinque e mezzo. Per questo per parlare con me bisogna aspettare l’ora di pranzo (ride). Ma lo faccio da tanti anni, ormai ci sono abituato, il mio fuso orario è diventato questo...».

Con la tv farà orari più umani.

«“Statali” direi. Le prove finiscono verso le nove di sera, vado a casa e a mezzanotte sono a letto, come tutti gli esseri umani. A volte fa anche bene...».

Rocío sarà la sua compagna di viaggio.

«Meravigliosa. Avrei dovuto fare un film con lei ma la pandemia ci ha fermato. Ci eravamo ripromessi di lavorare insieme prima o poi ed eccoci qua!».

E dopo la parentesi televisiva, il 24 luglio la ritroveremo su un palco unico al mondo...

«Sì, sarò a Caracalla con una grande orchestra di 50 elementi e uno spettacolo meraviglioso. Un sogno che era in volo e che finalmente è "atterrato". Ancora non ci credo...».

Accanto a lui c'è Rocío

Nello show che ruolo avrà?

«Io e Massimo, che è un maestro, siamo una coppia insolita ma affiatata, entrambi amanti del palco, del sentirci vivi facendo questo lavoro. Io sarò la parte più spensierata: ironica e autoironica».

Lei e Massimo vi conoscevate già?

«Sì, avremmo dovuto fare un film. Ho ancora la foto della prova costumi: era il 5 marzo 2020, poi hanno chiuso tutto per la pandemia».

La sua canzone che preferisce?

«“Perdere l’amore” è un capolavoro. Mi piace tanto anche “Mia ragione”. E “Pigliate ‘na pastiglia” di Carosone, che Massimo canta, è un tormentone: a casa la sanno anche le mie bimbe».

Rocío, ha un sogno ancora in volo?

«Sì, mi piacerebbe tanto lavorare in un progetto internazionale. Nella vita privata invece sogno di avere la mia famiglia spagnola in Italia con me».