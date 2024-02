“Matrimonio a tutti i costi”: nozze da favola con una piccola spesa

Il programma torna su Real Time e la wedding planner Michelle Carpente ci dà tanti consigli Simona De Gregorio







L’amore c’è, il desiderio di convolare a nozze pure, ma si sa... sposarsi ha un costo! E tra abito, pranzo, foto, fedi nuziali, addobbi floreali, musica e intrattenimento si fa presto a raggiungere cifre da capogiro. Ma in aiuto degli innamorati arriva l’organizzatrice di matrimoni Michelle Carpente, che da sabato 24 febbraio torna su Real Time con la seconda stagione di "Matrimonio a tutti i costi". In ogni puntata una coppia deve fare i conti con un grande ostacolo: un budget a disposizione di 5.000 euro. Con questa cifra, la Carpente consiglierà come poter risparmiare cercando comunque di rispondere ai desideri dei futuri sposi. E noi le abbiamo strappato i segreti per organizzare una cerimonia “a basso costo” ma, comunque, da sogno!

Michelle, innanzitutto qual è il periodo migliore per sposarsi, risparmiando?

«Da novembre a metà aprile perché i mesi da maggio a ottobre sono i più richiesti e i prezzi lievitano. Dicembre e gennaio sono da evitare perché molti fornitori sono chiusi. Inoltre suggerisco di preferire i giorni infrasettimanali, da lunedì al giovedì, in cui è più facile risparmiare».

Meglio sposarsi al mattino o al pomeriggio?

«Se si sceglie un matrimonio tradizionale i costi non cambiano. Ma oggi si stanno diffondendo anche da noi usanze importate da altri Paesi, soprattutto gli Usa, dove gli sposi invece del classico pranzo organizzano un brunch (mix tra colazione e pranzo leggero) se le nozze sono al mattino o un aperitivo se il “sì” è di pomeriggio».

Su quale tipo di location orientarsi?

«Chi vuole uscire dagli schemi e fare qualcosa di originale, può optare per una casa privata grande, magari prestata da un amico, oppure orientarsi su luoghi inusuali generalmente adibiti a usi diversi. Ultimamente, per esempio, ho organizzato un matrimonio in una serra».

Suggerimenti per il catering, che è tra le voci più dispendiose?

«È in auge il pizza party con diverse tipologie di pizza accompagnate da cibi da fast food, come supplì e tartine. Ma c’è anche chi sceglie di festeggiare con gli amici puntando sul dopocena e servendo solo un ricco buffet di dolci monoporzione e la torta».

La scelta dell’abito è sempre ardua. Come stupire senza spendere una fortuna?

«Molte spose giovani lo acquistano su Internet. Ma c’è un ritorno al vintage: spesso si utilizzano vestiti da sposa di mamme e nonne o comprati nei mercatini che poi vengono riadattati da una sarta».

E le bomboniere?

«Vanno molto le bomboniere “alimentari”, come i vasetti di miele o di marmellata, insieme con i confetti».

Come regolarsi con i fiori?

«Gli addobbi floreali sono costosi. Per una scelta low cost si può puntare su fiori freschi recisi, mazzi di fiori freschi o secchi, che durano di più, ma anche piantine grasse con fioritura».

E ora gli inviti...

«Si possono realizzare biglietti carini con programmi gratuiti che si trovano sul Web, che si prestano a essere personalizzati stampandoli su cartoncini colorati e scrivendoli a mano».

Diamo anche qualche indicazione agli invitati. Cosa regalare agli sposi?

«Se non c’è una lista nozze, sta prendendo piede l’abitudine di consultarsi con gli sposi e di partecipare alle spese delle fedi nuziali, della torta o degli addobbi floreali. Ed è tornata di moda anche la classica busta con i soldi, soprattutto tra parenti stretti. La cifra indicativa dovrebbe essere il costo del catering per ciascun ospite più la metà. Per esempio, se il ricevimento costa 80 euro a persona, la cifra da donare sarà di 120 euro».

Qual è il look più adatto per un matrimonio?

«Eviterei solo il bianco. E rispetterei il dress code consigliato dagli sposi, se hanno organizzato una cerimonia a tema, tipo Anni 60 o country».