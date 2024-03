“Mattino 4”, Federica Panicucci e Roberto Poletti conducono il nuovo programma di Rete 4

Roberto Poletti: «Mi piace interagire con il pubblico»

Nel 2019 Roberto Poletti ha condotto in Rai "Unomattina" assieme a Valentina Bisti. Da tempo è inviato e ospite di diversi programmi di Rete 4, da "Zona bianca" di Giuseppe Brindisi a "È sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer. E da lunedì 11 marzo il giornalista affianca Federica Panicucci a "Mattino 4".

Come è nato tutto?

«L’azienda mi ha proposto questa sfida importante e sono stato contento di accettarla: le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti. E sono felice di lavorare con Federica che conosco e stimo da 15 anni. Anche se quando conducevo "Unomattina" eravamo concorrenti, tra noi c’è sempre stato grande rispetto».

Che cosa le piace di questo nuovo contenitore di attualità?

«L’obiettivo è di stare sulla cronaca e sui fatti mentre avvengono. Il pubblico del mattino è molto attento e preparato e sceglie la qualità. Inoltre mi piace che ci sia un’interazione diretta con il pubblico attraverso le domande e i commenti che ci inviano su WhatsApp».

Quali sono gli argomenti di attualità che la toccano di più?

«Sicuramente tutti i temi che riguardano soprusi, finti guaritori, truffe ai danni dei deboli».

La spaventano gli imprevisti della diretta?

«No, anzi mi danno la carica. E poi ho imparato a gestire gli imprevisti facendo radio tutte le mattine a "Il Caffè di Radio 1"».

Lei guarda i programmi di informazione?

«A dire la verità guardo soprattutto le televendite. Adoro cercare di capire come alcune aziende si prendono uno spazio in tv e riescono a convincere il pubblico a comprare. Però sì, guardo anche tutti i programmi di informazione».

Un collega che ammira?

«Il mio maestro è Paolo Del Debbio, ma imparo anche da Bianca Berlinguer. Ha dei modi molto pacati, lascia parlare l’ospite e nel dirigere il dibattito dà pari dignità a ciascuno. E questo denota grande rispetto per i telespettatori».

Le piacerebbe condurre una trasmissione serale?

«Essere qui a "Mattino 4" assieme a Federica per me è già un punto di arrivo».

Federica Panicucci: «Gli imprevisti non ci spaventano»

Da 15 anni ci dà il buongiorno su Canale 5. E ora Federica Panicucci raddoppia l’impegno nel mattino di Mediaset. Dal lunedì al venerdì, infatti, terminato l’appuntamento con "Mattino Cinque News", si sposta di pochi metri e la vediamo, sempre a Cologno Monzese (MI), nello studio del nuovissimo programma di attualità di Rete 4 "Mattino 4", affiancata da Roberto Poletti.

Federica, come sta affrontando questo impegno appena iniziato?

«Sono felicissima dell’opportunità che mi ha dato l’azienda di poter esplorare una fascia di informazione così importante in una rete che è dedicata interamente all’attualità. E intendiamo affrontare temi cari al pubblico, senza rinunciare a momenti di leggerezza. Tutto ciò con un compagno di viaggio fantastico come Roberto, un amico e un uomo di cui ho grande stima».

Quali sono i temi di attualità più cari a lei in questo momento?

«Gli stessi che interessano gli spettatori. La cronaca senza dubbio dà tanti spunti su cui riflettere. Penso, per esempio, al caso della veggente di Trevignano, che affrontiamo spesso anche a "Mattino Cinque News", o al misterioso omicidio di Liliana Resinovich, ancora irrisolto».

Non la preoccupa il fatto che avrà meno tempo per sé?

«No, perché vivo come un privilegio il fatto di entrare nelle case degli italiani con un nuovo prodotto televisivo».

Ma nemmeno l’imprevisto della diretta la spaventa?

«Per niente. Anzi, l’imprevisto è il grande fascino della diretta. Essere pronti a stravolgere la scaletta significa cogliere e cavalcare l’onda ed è indispensabile».

Guarda i programmi di informazione di Rete 4? C’è qualche collega a cui si ispira?

«Li seguo e ritengo che siano guidati da grandissimi giornalisti. Non c’è nessuno a cui mi ispiro perché sono una conduttrice che parla di news e che fa incontrare due mondi: quello dell’attualità e uno più pop».