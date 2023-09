“Mattino Cinque News” torna con Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Dal 25 settembre su Canale 5 col loro programma che dura tutto l’anno Barbara Mosconi







Federica Panicucci: «I miei numeri? 15 anni e oltre 3 mila puntate»

Federica Panicucci, è la sua 15a stagione a “Mattino Cinque”. Spesso, però, circolano alcune voci di cambi di conduzione...

«È il “classico” di fine stagione, fa parte del gioco. Io lascio correre, non commento mai, leggo e sorrido».

In questi mesi di vacanza ha spento l’interruttore?

«Non si stacca mai. I tanti casi di cronaca che sono accaduti in queste settimane mi hanno quasi riportato con la testa nel nostro studio».

Un caso su tanti?

«Mi ha fatto pensare con orrore il caso del branco e della violenza che si è scatenata su quella ragazza in Sicilia. Ho dei figli adolescenti: mia figlia sta per compiere 18 anni, mio figlio ne ha 17. Da madre ti fermi a riflettere e ti fai tante domande».

A giugno ha salutato il suo pubblico scrivendo: “Per 209 mattine vi abbiamo raccontato tutto”. Le ha contate una a una?

«Per me è talmente un privilegio aprire il palinsesto del mattino di Canale 5 entrando nella case degli italiani che il peso non lo sento. Quando c’è la passione passa tutto in secondo piano».

Ora quante mattine si prospettano davanti?

«Sicuramente altre 200 fino a giugno. Prima o poi le conterò tutte dal primo giorno, saranno più di tremila: una media di 200 puntate all’anno per 15 anni...».

Anche lo scorso anno gli ascolti vi hanno premiato. Formula che vince non si cambia?

«Assolutamente! La formula resta invariata, da noi il pubblico è abituato a trovare notizie e approfondimenti di vario genere».

Le notizie che preferisce raccontare?

«Ci sono quelle eclatanti di cui tutti parlano, poi ci sono i temi di grande interesse da approfondire. Ma è sempre più bello quando hai i protagonisti delle storie collegati in video o in studio».

Quella che non avrebbe mai voluto dare?

«La notizia della scomparsa del nostro presidente Silvio Berlusconi: credo la più difficile in assoluto della mia carriera».

Non è riuscita a trattenere le lacrime.

«Mio padre diceva sempre: “Hai le lacrime in tasca!”. Negli anni ho imparato a distaccarmi, a cercare di essere meno emotiva, ma a volte è molto complicato. Se hai il tempo di un servizio puoi riprenderti, però quando racconti i casi di cronaca non sempre riesci».

Opinionisti “fedeli”?

«Ci sarà sempre il gruppetto di fedelissimi che mi segue da diverso tempo e, insieme, qualche innesto, qualche nuova entrata per rinnovare».

Nel 2023 ha condotto pure “Back to school”. Lo rifarà?

«È andato in onda da poco, a fine stagione. Per ora non ci sono novità in vista».

Resta che “la Panicucci” fa sempre tendenza sia che cambi il tipo di manicure sia che indossi décolleté bianche.

«Non è cercata, non sono una influencer, però mi diverte molto che qualcuno possa seguire una tendenza, una moda o un abbigliamento».

Si parla spesso anche del suo possibile matrimonio con Marco Bacini.

«Quando avverrà saremo i primi a dare la notizia, per ora io e Marco ci limitiamo a leggere quello che scrivono e sorridiamo».

Francesco Vecchi: «Ho due impegni: dare le notizie e fare il papà»

Francesco Vecchi, dal 2021 il programma si intitola: “Mattino Cinque News”.

«Il tentativo è quello di far sentire dentro la notizia chi ci guarda».

Otto stagioni dal 2016: comincia in scioltezza o c’è sempre agitazione?

«L’agitazione c’è sempre, ogni lunedì mattina. Però nel tempo si è trasformata».

Come si sentiva al debutto?

«All’inizio soffrivo di più, adesso sento un po’ la tensione nelle viscere, ma so che è quella che mi dà attenzione. Se non la provi forse devi cambiare mestiere».

C’è stato un gran viavài di giornalisti da una rete all’altra.

«Io sono fedele al mattino e all’azienda. Usando un termine calcistico sono stato allevato “nelle giovanili” di Mediaset: sono vent’anni che lavoro qui».

Un anno fa avrebbe dovuto condurre “Zona bianca”...

«Sarebbe stato il mio impegno estivo, poi cadde il governo Draghi e le cose andarono diversamente».

Questa estate tutto relax?

«Mi sono goduto la famiglia che si sta allargando: mia moglie (la giornalista Tina La Loggia, ndr) è all’ottavo mese di gravidanza. Io amo camminare in montagna, ma mi sono accontentato di qualche picnic».

La notizia che l’ha più colpita nei mesi di riposo?

«Sicuramente il tentato colpo di Stato in Russia del comandante mercenario Prigožin: non si è capito com’è finito e, invece, si è capito com’è finito Prigožin (morto in un misterioso incidente aereo, ndr)».

Ha pensato: «Io l’avrei data così»?

«Sarei ricorso alle persone esperte e credibili che si sono già viste in trasmissione».

Le notizie “leggere” la tentano?

«Mi ha stuzzicato la notizia pruginosa sulla rottura del fidanzamento fra l’esperto di finanza Massimo Segre e la ex compagna Cristina Seymandi a Torino. Mi ha fatto riflettere su cosa sia voler bene a un’altra persona».

Nel suo libro “Non dobbiamo salvare il mondo” ha sfatato i miti dell’ambientalismo.

«Non è un libro negazionista, il cambiamento climatico è in atto, ma sono critico su alcune soluzioni e direttive dannose non solo dal punto di vista economico, ma pure ambientale».

Ecologia e problemi ambientali sono temi da “Mattino Cinque News”?

«Li stiamo affrontando da tempo e continueremo. Sono convinto che saranno temi di scontro decisivo alle prossime elezioni europee».

Quali altri argomenti le stanno a cuore?

«Il tema della struttura degli stipendi: se i prezzi sono saliti così tanto, gli stipendi degli italiani quando cresceranno? Quanto farli crescere? È giusto che qualcuno guadagni tanto e qualcun altro meno?».

Sta per diventare papà bis. La sua routine mattutina ne risentirà?

«Temo di sì. Anche se aspettare un secondo figlio è diverso. Non c’è più il mistero della nascita, ora c’è la domanda: “Com’è che si usava lo sterilizzatore?”».