Max Giusti: «Con “Guess my age” voglio far divertire e divertirmi»

Torna il game show di Tv8, dal 1° settembre con una grande novità alla conduzione Max Giusti Antonella Silvestri







La scuderia di Tv8 è pronta a mettere in campo un nuovo e prezioso cavallo: Max Giusti. L’attore, imitatore e conduttore romano debutta nella quinta edizione di “Guess my age - Indovina l’età”. Il game show prodotto da Banijay Italia, appuntamento del preserale, va in onda dal 1° settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

La regola rimane sempre la stessa: indovinare l’età di sette sconosciuti avendo a disposizione solo otto indizi. Anche in questa stagione il concorrente dovrà difendere il montepremi iniziale di 100 mila euro e, nelle prime 8 puntate, potrà avvalersi dell’aiuto di un personaggio famoso per cercare di indovinare l’età degli ignoti. Si metteranno in gioco Diletta Leotta, Mara Maionchi, Alessandro Borghese, Pupo, Lodovica Comello, Gian Marco Tognazzi, Alessio Sakara e Maddalena Corvaglia.

Allora Max è pronto a tornare in prima linea?

«Felicissimo di tornare nella fascia più competitiva, ma anche quella più naturale per me. Alle 20,30 i telespettatori a casa loro fanno entrare solo cari amici o familiari stretti. E noi rientriamo in questi affetti…».

Cambia la sigla, cambia la scenografia. Lei raccoglie l’eredità di Enrico Papi, al timone del programma sin dalla prima edizione…

«Papi ha fatto un lavoro straordinario, ma ora tocca me! Cambia anche il gruppo di lavoro per realizzare un programma che non va modificato molto perché è già rodato. La sua forza è nella sua semplicità. Quando ho accettato di condurre la trasmissione, mi sono visto alcune vecchie puntate per entrare nel mood. Da one man show voglio far divertire ma anche divertirmi. C’è una novità assoluta nel gioco: uno degli indizi - “l’ultim’ora” - ce lo annunciano gli anchorman di Sky Tg24 con delle mini clip. Insomma, anche gli speaker si sono messi in gioco. Comunque mi sporcherò le mani anch’io con qualche performance delle mie…».

Per anni è stato uno dei volti più importanti delle reti Rai. Le manca quel periodo?

«Il tempo mi ha insegnato che la tv non è tua. Tu conduttore non decidi niente contro la volontà di un direttore che non vuole investire più su di te. Mi sento un privilegiato per essere stato scelto da TV8 per rilanciare questo programma».

Per tornare al titolo della trasmissione, le è mai capitato di fare qualche gaffe proprio sull’età?

«Sì e mi è capitato molti anni fa con la partner di un direttore di rete. Non ho sbagliato sull’età ma sul grado di parentela. Pensavo fosse la figlia anzi la nipote. Fu veramente imbarazzante… Da allora non mi sono mai più espresso».

Quest’anno festeggia i suoi trent’anni di carriera. Ci racconta un aneddoto?

«Ne avrei tantissimi. Indimenticabili gli sketch provati in camerino con Pippo Baudo in mutande e in canottiera e, soprattutto, con i peli in ogni dove (sorride). Ricordi indelebili. Anche io ho il suo stesso vizio. In camerino, mentre mi cambio, chiacchiero e mi confronto con i costumisti e gli autori. Mia moglie mi rimprovera perché sono sempre nudo…».