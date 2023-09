Max Giusti debutta su Rai2 con “Fake show”

Dal 18 settembre in prima serata, un programma sugli imitatori Giusy Cascio







Dopo aver girato quest’estate l’Italia con lo spettacolo "A tutto Max", ora Max Giusti ritorna in tv. Dal 18 settembre sarà protagonista di "Fake show" in prima serata su Rai2.

Max, è una “fake news” o è vero?

«È tutto tra il vero e il verosimile. È uno show singolare, italiano, nuovo e originale: è stato scritto da me e da altri autori».

Come nasce?

«Da due o tre anni Endemol Shine Italy mi diceva: “Perché non facciamo un programma sugli imitatori?”. In realtà questa non è solo una semplice trasmissione di imitazioni. Infatti sarà difficile capire se di fronte avrete il personaggio autentico o no. Giocheremo con tutto ciò che è “fake”, falso, tarocco».

Ci saranno di concorrenti?

«No. Verranno degli ospiti che si troveranno catapultati in alcune situazioni non vere e dovranno vivere non essendo loro stessi».

Un esempio per capire meglio?

«Gli ospiti si troveranno nel programma "Fornelli da incubo" con un conduttore che non sanno se è il vero Antonino Cannavacciuolo o qualcuno che lo imita».

Ospiti in arrivo?

«Nella prima puntata avremo Shakira, Filippo Bisciglia, i PanPers, Rossella Brescia, Zucchero, Peppe Iodice, Renato Zero, Francesca Manzini, Valeria Graci, Claudio Lauretta, Vincenzo De Lucia».

La vera Shakira?

«Magari qualcuno che ti aspetti falso è vero e viceversa (ride)».

Le sue imitazioni preferite?

«Claudio Lotito, il presidente della Lazio: mi sono “innamorato” di lui guardando "La Domenica Sportiva". E poi sicuramente Cristiano Malgioglio: mi ha sempre fatto ridere per il suo essere fuoriluogo».