Max Giusti: «Per il “GialappaShow” ho ricominciato a imitare»

La notizia è che Max Giusti è tornato a fare imitazioni.

«Sì, ma “una tantum”, poi vediamo. Ora è capitata l’occasione, non voglio che i personaggi esistano se non c’è il contesto giusto per farli o se non ho qualcosa da dire».

Sui “personaggi” Max Giusti è inarrivabile. Ne incarna di ogni tipo, e tutti che grondano cattiveria, assurdità, linguaggio senza freni, suscitando risate altrettanto irrefrenabili. Ora è in onda nel “GialappaShow”, il mercoledì sera su Tv8 e Sky Uno.

L’ultima volta, nel 2018 a “Mai dire talk”, sempre con la Gialappa’s, faceva Al Bano, Elton John e Renzo Arbore.

«I personaggi mi hanno dato tanto, ma a un certo punto avevo bisogno di fare cose diverse, non avevo più voglia di portarli in programmi altrui, mi scocciava non avere i miei spazi. I personaggi erano diventati più importanti di me».

Crisi di identità?

«Mi serviva un posto, un contenitore che potesse permettermi di essere graffiante e satirico. Ho ritrovato la Gialappa’s per caso, due mesi fa non avrei mai pensato di fare questa cosa».

“Questa cosa” sono due nuovi esilaranti personaggi. Nell’ordine: lo chef Alessandro Borghese...

«Mi piaceva immaginare un Alessandro Borghese che dopo ventimila pranzi si rivolta contro i ristoratori, un Alessandro liberato, come se gli dicessi: “Corri, vai, di’ quello che hai in testa!”. Ovviamente è una mia proiezione, una fusione fra la mia immaginazione e la mia conoscenza».

Borghese lei lo conosce bene, qualche tempo fa è stato suo concorrente a “Celebrity Chef”.

«Siamo molto amici, e pure soci di un circolo di padel e di un bistrot. L’ho avvisato: “Guarda che sto per prepararti la parodia”. È stato carino, non mi ha chiesto nulla. Mai lavorare con la persona che viene parodiata! Lei si vede in un modo, mentre la mia è una creazione artistica».

A seguire: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

«Sapevo fare la voce del dottor De Laurentiis e la facevo così, tanto per scherzare. Una volta, sentendola, i “Gialappi” mi hanno detto: “Dai, facciamolo!”. Mi sono ispirato al suo eloquio, lui è una persona diretta ma allo stesso tempo parla molto forbito».

Non parla di calcio, ma di cinema.

«Con lui puoi davvero scavare nel mondo del cinema, è passato da film molto importanti ai cinepanettoni. Immaginavo una persona molto sicura di sé, mi sono divertito a fargli accostare Steven Spielberg o Roman Polanski a Massimo Boldi: “Cretini, guardate che il film non sarebbe stato uguale con Boldi, l’avremmo fatto più comedy!”».

Tra i presidenti di calcio si cimentò pure con un Claudio Lotito a “Quelli che il calcio”.

«Sì, e lì parlavo di calcio. Però in questo caso con De Laurentiis mi affascinava il lato cinema, nessuno se lo sarebbe aspettato. E poi nel mondo del calcio si trova molta meno ironia».

Aveva annunciato anche l’imitazione del cantante Geolier...

«Sì, con Geolier c’era la somiglianza, c’era la voce, ma non riuscivo a raccontare quello che avevo in mente. La prova generale non mi è piaciuta. L’ho annunciato per un motivo».

Quale?

«Fino a qualche anno fa c’erano tanti programmi dove si facevano parodie, così la tecnica era che a inizio stagione mettevi giù sette nomi e cercavi di bruciarli agli altri».

La Gialappa’s come l’ha convinta a tornare in scena?

«A gennaio ero a teatro a Milano con “Il marchese del Grillo”, sono venuti a vedermi e mi hanno detto: “Max, vogliamo fare qualcosa insieme?”. Io ero pieno di impegni, il doppiaggio di “Cattivissimo me 4”, lo spettacolo “Bollicine”...».

A cui si è aggiunto questo.

«Ci ho pensato pochissimo, 36 ore e due telefonate, le uniche cose che ho chiesto sono state il mio autore Giuliano Rinaldi e il mio truccatore Lorenzo Tamburini, lo stesso gruppo con cui lavoravo a “Quelli che il calcio”. Ho detto: “Datemi quello che mi serve per farmi sentire a mio agio”».

Con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, i “Gialappi”, quando vi siete conosciuti?

«A “Quelli che il calcio”, quasi dieci anni fa. La Gialappa’s conduceva con Nicola Savino, eravamo nel cast insieme, loro commentavano, Ubaldo Pantani e io facevamo i nostri personaggi. Per chi fa il mio lavoro avere loro come spalla è come entrare nel Paese dei balocchi».

Pare siano pignoli allo sfinimento.

«Sì, ma con me non ce n’è bisogno».

Come mai?

«Io sono romano, ma nel lavoro sono milanese. Da romano sono sardonico, a volte accidioso, dissacrante sempre, poi quando lavoro sembra che arrivi da una fabbrica del quartiere milanese della Bovisa».

Il suo metodo qual è? Guarda ore di video, scrive tutto, segue un copione?

«È fortuna, io mi lascio andare all’immaginazione, vivo i personaggi come li immagino. L’importante è trovare dentro di me la gioia e il motivo di farli. Sono come un fornaio che si mette lì e cerca di capire quali siano gli ingredienti del pane perfetto, ma fino a che non lo fa assaggiare non sa com’è venuto. Per ora sembra che piaccia. Ma io voglio anche cambiare».

Per cambiare nel 2008 si è tolto le maschere e per cinque anni ha condotto “Affari tuoi”.

«Un’esperienza bellissima, ho fatto più di 800 puntate, una cosa enorme. Sono “entrato” per cinque anni in casa della gente e ancora mi porto dietro quell’affetto. Ricordo che l’ultima stagione abbiamo fatto ascolti raggiunti solo quest’anno da Amadeus. Da lì si è aperto un percorso diverso».

Ora su Rai1 si è liberato il posto: l’hanno richiamata per i pacchi?

«Non mi chiameranno mai! Ho fatto “Fake show” a inizio stagione su Rai2 che non è andato molto bene, però c’è stato anche “Boss in incognito” che invece era fortissimo. Il nostro è un mestiere strano. Poi se mi chiamano... Nel frattempo mi sono già attrezzato e sto preparando la prossima stagione».

Cosa sta preparando?

«Con la Rai farò un paio di cose: una nuova serie di “Boss in incognito” e un progetto ancora in fase embroniale. Spero possa essere bello e divertente, trovare un nuovo format non è mai semplice o scontato. Ma l’entusiasmo per le idee nuove è la cosa più bella nel nostro lavoro».