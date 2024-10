Max Giusti riparte su Rai2 con “Boss in incognito”

Un’identità nascosta, un travestimento perfetto, una missione segreta. Dal 22 ottobre "Boss in incognito" torna su Rai2 con tre nuove puntate (altre due arriveranno nel 2025). Quest’anno, il conduttore Max Giusti e il boss di turno, travestiti e con nomi falsi, si “infiltreranno” in azienda fingendo di partecipare al programma tv "Cambio lavoro". Solo alla fine della settimana, la verità verrà a galla.

Max, c’è qualche indizio che fa insospettire i lavoratori e intuire che lei non sia proprio un loro collega?

«Grazie al trucco e parrucco non ci scopre nessuno, ma ammetto che quando arrivo a fine giornata senza essere “sgamato” è un gran bel traguardo. Certo, nelle piccole aziende, dove si conoscono tutti, il rischio di essere smascherati aumenta...».

Qual è il travestimento più complesso che ha dovuto affrontare?

«Quando giriamo nelle aziende alimentari dobbiamo indossare cuffie, mascherine, guanti... E in estate, con il caldo, è tutto più fastidioso e complesso».

Se potesse scegliere, c’è un programma tv per il quale si “trasformerebbe” in un’altra persona?

«Certo! Il Festival di Sanremo, dove mi spaccerei per Al Bano e canterei al suo posto».

C’è un lavoro, invece, che non farebbe mai, neanche sotto copertura?

«Non farei mai il venditore di armi».

Sappiamo che nella sua famiglia il vero boss è sua moglie, Benedetta Bellini. Ma è riuscito a farle qualche scherzo clamoroso?

«Preferisco stendere un velo pietoso sull’argomento (ride). Una volta, d’estate, in tarda serata, ho provato a fare uno scherzo a tutta la famiglia travestendomi da fantasma. Risultato? Feci prendere uno spavento a mia figlia, che era piccola e cominciò a piangere...Insomma, uno scherzo da dimenticare».