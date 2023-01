Max Giusti torna nei panni del “Boss in incognito”

Dal 9 gennaio su Rai2 torna il docu-reality che vede gli imprenditori lavorare per una settimana insieme con i loro dipendenti, sotto mentite spoglie Simona De Gregorio







Dal 9 gennaio su Rai2 torna "Boss in incognito", il docu-reality che vede gli imprenditori lavorare per una settimana insieme con i loro dipendenti, sotto mentite spoglie. E anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origini cilene che andrà in missione per conto del boss in aziende che operano

in settori diversi, dalla pasticceria, alla produzione di tapparelle fino alla realizzazione di borse e accessori.

Max, cosa le piace di "Boss in incognito"?

«Mi diverte la parte del travestimento. Mi mette addosso molta adrenalina il fatto di infiltrarmi e non farmi scoprire. Inoltre, mio padre era metalmeccanico e mia mamma commessa, quindi sento mio il "Boss" perché mostra la fatica e il sacrificio che tanti lavori comportano».

Qual è il lavoro più duro?

«Quello nella catena di montaggio: otto ore in cui si lavora a una velocità incredibile compiendo sempre lo stesso gesto. Per me, abituato a non annoiarmi mai, sarebbe una vera tortura».

Cosa non sopporta in un boss?

«L’arroganza del potere. Un capo dovrebbe essere il primo a rispettare le regole e gli altri».

E tra colleghi?

«Trovo scorrettissimo fare le scarpe a un collega, come chiedere di fare il programma di un altro».

A casa sua chi è il boss?

«Mia moglie. Io faccio una vita da zingaro, è lei che manda avanti la famiglia».

Di quale programma vorrebbe essere il boss della conduzione?

«Ho sempre sognato il Festival di Sanremo. Ma come ho detto anche a lui, Amadeus lo fa troppo bene. E poi, ribadisco, io non faccio le scarpe a nessuno (ride)».