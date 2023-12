“Meraviglie d’Africa: Namibia”, il 1° dell’anno con Alberto Angela

La trasmissione si avventura in un nuovo continente, su Rai1, il 1° gennaio alle 21.30 Paolo Fiorelli







Per anni "Meraviglie" ci ha permesso di scoprire i luoghi più belli d’Italia e d’Europa. Ora la trasmissione si avventura in un nuovo continente con "Meraviglie d’Africa: Namibia", su Rai1, il 1° gennaio alle 21.30.

Racconta Alberto Angela: «Spesso abbiamo mostrato i siti valorizzati dall’Unesco e anche questo Paese africano ne ospita. È un luogo pieno di bellezze: deserti, parchi nazionali, coste popolate da milioni di leoni marini, foreste pietrificate. Noi abbiamo scelto di mostrare anche delle meraviglie culturali. E siamo andati al confine col Botswana per vivere alcuni giorni insieme a un gruppo di San (che molti impropriamente chiamano Boscimani). Sono una popolazione che vive ancora di caccia e raccolta. Se noi ci sediamo a tavola dopo aver fatto la spesa al supermercato, loro la spesa la fanno con l’arco e le frecce! Hanno anche escogitato dei sistemi per allentare le tensioni molto interessanti. Per me, che ho cominciato facendo spedizioni scientifiche in tutto il mondo e dormendo in tenda, è un ritorno alle origini e alla Natura».