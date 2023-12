“Mi presento ai tuoi” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, sabato 2 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Grande Fratello - Canale 5 - Ore 21.20

È stato lo stesso Alfonso Signorini ad annunciarlo nella puntata del 20 novembre: il reality sulla casa più spiata d’Italia per il mese di dicembre andrà in onda il lunedì e il sabato, dopo la sospensione dell’appuntamento del giovedì. Le variazioni di palinsesto non hanno scoraggiato i fedelissimi del programma (premiato da ascolti sostanziosi), che così torna a sfidare “Ballando con le stelle“ come era accaduto lo scorso anno.

Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

C’è anche lei tra i candidati alla vittoria finale di questa combattuta e imprevedibile edizione. Simona Ventura non finisce mai di stupire: in coppia con Samuel Peron sta mostrando settimana dopo settimana un’abilità nel ballo che ha piacevolmente sorpreso i giudici e i telespettatori. Riuscirà anche questa sera a brillare sulla agguerrita concorrenza?

Mi presento ai tuoi - Rai2 - Ore 14.00

E se fossero i genitori a proporre ai loro figli ancora single una rosa di potenziali partner? Lorena Bianchetti, volto noto di “A sua immagine“, si cambia d’abito e sbarca su Rai2 con un game show che punta anche a rinsaldare i rapporti familiari. In ogni puntata mamma e papà selezionano 4 possibili pretendenti per i figli, in base ad affinità e caratteristiche. La scelta finale però spetta solo al figlio (o alla figlia) che da solo scoprirà se il suo interesse verrà ricambiato.

Lo chiamavano Trinità... - Rete 4 - Ore 21.25

Riecco il film che nel 1970 ha consacrato Bud Spencer e Terence Hill come eroi del western comico, dove i cazzotti sostituiscono le Colt. Tutto comincia quando Trinità (Hill), un infallibile pistolero dai modi pacati, giunge in una cittadina dove incontra suo fratello, Bambino, un burbero ladro di cavalli che si spaccia per sceriffo…

Poirot - Top Crime - Ore 21.10

Mentre viaggia in treno, una giovane donna viene assassinata… Inizia così “L’espresso per Plymouth”, l’ennesima indagine affidata all’inconfondibile e geniale detective belga, interpretato da David Suchet. L’attore ha dato il volto al personaggio dal 1989 al 2013.

In altre parole - La7 - Ore 20.35

Con la rubrica ˝Che anno è?˝ la giornalista Alessandra Sardoni è uno degli ospiti fissi del programma di Massimo Gramellini che racconta il mondo attraverso alcuni vocaboli. Tra gli altri sempre presenti ci sono il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo e il critico d’arte Jacopo Veneziani.

Per chi vuole vedere altri film L'uomo sul treno - Rai4 - Ore 21.20 Pendolare da vent’anni, Michael (Liam Neeson) un giorno incontra a bordo una donna che gli offre denaro per scoprire l’identità di un passeggero. Se rifiuta di collaborare, sono guai... Com'è bello far l'amore - Cine34 - Ore 19.15 Tra i coniugi Fabio De Luigi e Claudia Gerini la passione si è spenta da tempo, ma quando a casa loro arriva l’amico Max (Filippo Timi), di professione pornodivo, le cose si complicano... Sleepers - IRIS - Ore 21.00 Scampati ai soprusi subiti in un infernale riformatorio newyorchese, quattro amici una volta adulti decidono di vendicarsi... Un celebre thriller del 1996 di Barry Levinson, con Brad Pitt. Dramma della gelosia - Rai Storia - Ore 21.10 Capolavoro della commedia all’italiana, diretto da Ettore Scola, narra l’amore fra Oreste (Marcello Mastroianni) e Adelaide (Monica Vitti). Lei però non resiste al fascino di Nello (Giancarlo Giannini)...

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Genoa-Empoli (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Lazio-Cagliari (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Milan-Frosinone (Dazn, Sky Calcio)

TENNIS

ore 18.00 Next Gen ATP Finals (Sky Sport Tennis)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 16.00 Arsenal-Wolverhampton (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 18.30 Nottingham Forest-Everton (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 21.00 Newcastle- Manchester United (Sky Max)

BASKET: NBA