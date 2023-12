“Michael Jackson – L’uomo allo specchio” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, sabato 9 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione 1996 - La performance di Michael Jackson durante l'"HIStory" world tour Credit: © Getty Images Redazione Sorrisi







Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

Dall'inatteso forfait di Lino Banfi alla sfuriata di Carlotta Mantovan contro i giudici. Sono solo alcuni degli episodi che continuano a tenere alto l'interesse degli spettatori sullo show condotto da Milly Carlucci. Che anche stasera, ne siamo sicuri, non mancherà di riservarci qualche sorpresa…

Michael Jackson - L'uomo allo specchio - NOVE - Ore 21.15

Dall'infanzia difficile agli esordi con i Jackson Five, fino allo storico album "Thriller". C'è tutto in questo docufilm che racconta la storia di Michael Jackson.

A tavola con Csaba - Food Network - Ore 17.45

Spiegare l'arte di ricevere gli ospiti a casa per pranzo o cena, ma anche svelare i segreti per preparare la tavola nel modo migliore. Questa e la missione di Csaba della Zorza con il suo nuovo programma dedicato a chi ama condividere la tavola e immaginare che la casa sia il posto migliore per stare insieme.

Beautiful - Canale 5 - Ore 13.45

Per i fan riconoscerli è un gioco da ragazzi: sono Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown). II copione li fa litigare, ma la realtà è diversa: parlando con "Verissimo", lo scorso marzo, l'attore ha raccontato che era già amico di Kimberlin prima di iniziare le riprese. Chi l'avrebbe mai detto …

Will & Grace - Italia 1 - Ore 9.50

Continuano le repliche della quarta stagione della serie tv. Will (Eric McCormack) e Grace (Debra Messing) abbandonano il loro appartamento di New York per prenderne uno piu grande. Sara una buona idea?

Report - Rai3 - Ore 17.45

Se domenica 3 vi siete persi l'inchiesta presentata da Sigfrido Ranucci, non c'è problema: potete seguirla oggi pomeriggio in replica. Si discute de futuro del cosiddetto Superbonus edilizio.

Per chi vuole vedere altri film Highlander - L'ultimo immortale - Twentyseven - Ore 21.00 Connor (Christopher Lambert), discendente di una stirpe immortale, vive a New York ma dovrà regola i conti con l'eterno rivale. Film top con la musica dei Queen. The Terminal - IRIS - Ore 16.00 Giunto a New York, Viktor (Tom Hanks) scopre che, dopo un golpe nel suo Paese, gli Stati Uniti non riconoscono la validità del suo passaporto: è "prigioniero" in aeroporto... ...Continuavano a chiamarlo Trinità - Rai4 - Ore 21.25 Un sequel da antologia dove Trinità (Terence Hill) e il fratellastro Bambino (Bud Spencer) indossano le vesti di due frati per difendere un convento dai prepotenti. Ma papà ti manda sola? - Rai Movie - Ore 17.40 A Los Angeles un giovane musicologo un po' svitato si trova la vita sconvolta da una ragazza che lo coinvolge in folli avventure. E se i due sono niente meno che Ryan O'Neal e Barbra Streisand...

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

Ore 9.15 Gigante maschile (manche 1) (Eurosport)

(Eurosport) ore 13.00 Gigante maschile(manche 2) (Eurosport)

(Eurosport) Ore 10.20 Libera femminile (Rai2)

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Verona-Lazio [Dazn]

[Dazn] ore 18.00 Atalanta-Milan (Dazn]

(Dazn] ore 20.45 Inter-Udinese (Dazn, Sky Calcio)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 16.00 Manchester United-Bournemouth (Sky Sport1)

BASKET: LEGA A

ore 20.30 Tortona-Pistoia (Dazn, Eurosport)

VOLLEY FEMMINILE