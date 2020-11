Michela Vittoria Brambilla: «È il momento di adottare un cane»

26 Novembre 2020 | 9:25 di Solange Savagnone

Il suo programma "Dalla parte degli animali" si sposta alla domenica mattina (e in replica il lunedì, alle 15.30, sempre su Rete 4), ma i protagonisti restano sempre cani, gatti & Co. Fra i tanti spazi dedicati a loro, il più amato è quello sulle adozioni, che in questo momento storico sono sempre più diffuse.

«Circa l’80% di chi adotta oggi lo fa perché essendo in smart working, cioè lavorando da casa, ha più tempo per occuparsi di un animale. Oppure si tratta di genitori che accontentano le richieste del figlio costretto a studiare a casa» spiega Michela Vittoria Brambilla, conduttrice, ideatrice del programma e presidente della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) che anche in questi mesi continua le sue attività, tra cui le “staffette” per consegnare i trovatelli alle nuove famiglie.

«A chi vuole adottare un cane o un gatto per la prima volta, consiglio di scegliere un soggetto già adulto, perché così si vede il carattere ed è più gestibile rispetto a un cucciolo. In ogni caso, la regola fondamentale è mettere in sicurezza la casa dove arriverà: fate conto che sarà come avere in giro un bambino di due anni e regolatevi di conseguenza».