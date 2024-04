Michelle Hunziker e Gerry Scotti tornano in coppia a “Striscia la notizia”

Questo annuncio non è uno scherzo: dal primo aprile Gerry Scotti e Michelle Hunziker torneranno a condurre insieme “Striscia la notizia”. E noi abbiamo chiesto loro...

Questa è la vostra nona edizione insieme. Si dice che “la prova del 9” sia quella decisiva, no?

Michelle: «Altro che 9, se contiamo tutti i programmi in cui abbiamo lavorato insieme, saranno 99!».

Che effetto farà rivedersi dietro alla scrivania?

Gerry: «Come tornare a scuola. Vuoi vedere come è diventata la compagna di banco. Magari l’avevi lasciata bruttina e la ritrovi bellissima... Con Michelle però è diverso. Un po’ perché è sempre bella, e poi perché la vedo in tv anche quando non lavoriamo insieme».

Le vostre gag alla conduzione come nascono?

Michelle: «Di scritto ci sono solo le notizie, che arrivano alle 19.30 per i lanci. Tutto il resto lo improvvisiamo noi. Arriviamo in studio verso le 15.30 e subito ci prendiamo un caffettino nel camerino di Gerry. Con la scusa di trovare spunti, ci raccontiamo la giornata».

Com’è stato il vostro primo incontro?

Michelle: «Eravamo a “Moda Mare a Portofino”. Io ero una “bambina” e lui era già Gerry Scotti: un mito. Però sbagliò il mio nome quattro volte. Mi disse che pareva un codice fiscale e ci siamo messi a ridere».

Non si è arrabbiata?

Michelle: «Ma se tutta la mia carriera si basa sull’autoironia! A “Zelig” mi prendevano in giro in 25 comici... Incasso con classe».

Gerry: «Credo di averla incontrata ancora prima a un concorso: era una Miss venuta dalla Svizzera, mica da Abbiategrasso! Questo mi colpì».

In cosa vi assomigliate?

Gerry: «Tutti e due amiamo lavorare. Ridiamo e scherziamo, ma quando serve diventiamo macchine da guerra».

Michelle: «Sì, entrambi viviamo il mestiere come una benedizione. E poi abbiamo passioni in comune: parliamo spesso di cibo e di dove andare a mangiare. Quando facevamo “Paperissima” io portavo la schiscetta da casa, anzi due. Infatti lui, che lo sapeva, diceva: “Mi fai assaggiare?”... e la finiva».

Mai fatto spedizioni culinarie insieme?

Gerry: «Di solito funziona così: uno trova un bel ristorante e poi invita l’altra. Oppure ci invita Antonio Ricci, che ci porta in locali fantastici. E noi, per commentare i piatti, ci lanciamo sguardi in codice».

Michelle: «Una volta siamo stati anche alle Maldive. Eravamo sempre al buffet».

E in cucina ve la cavate?

Michelle: «Mio papà era sommelier e mi ha insegnato a fare risotti in tutti i modi: alla zucca, agli asparagi o ai lamponi. E le mie figlie dicono che sono i più buoni del mondo».

Gerry: «A me hanno vietato l’uso della cucina, con la scusa che la rovino. In realtà so fare ottime grigliate».

Con quale inviato o inviata di “Striscia” andreste a cena?

Michelle: «Rajae. Mi piace perché è una donna che ha coraggio e affronta temi delicati. E poi siamo due extracomunitarie: anch’io ho dovuto chiedere il permesso di soggiorno».

Gerry: «Paolo Marchi, perché mi porta a mangiare bene. Rampello invece arriva con le specialità direttamente in camerino. Lipari mi ha invitato in Sicilia, Pinuccio in Puglia... se accettassi sempre peserei 200 chili. Perciò io oppongo una resistenza eroica».

Cose buffe che vi succedono a “Striscia”?

Michelle: «Purtroppo ci dimentichiamo sempre che Ricci registra tutti i fuorionda. Noi parliamo dei nipotini, di cacche e pannolini... e poi lui tira fuori tutto. Che imbarazzo!».

Gerry: «Io le faccio disegnini sul copione tre secondi prima che legga, così le viene da ridere. Ho creato un mio personaggino... magari un giorno mi proporrò come vignettista per Sorrisi».

Volentieri. Ora facciamo un piccolo gioco di domande. Chi dei due è più... tranquillo?

Michelle: «Nessuno. Abbiamo il fuoco sacro».

Gerry: «Io. Lei fa ginnastica, organizza, chiama figli e nipoti... è “multitasking”».

Chiacchierone?

Michelle: «Io! Entro nel suo camerino e gli faccio venire una testa così».

Gerry: «E quando esce la sento parlare con la sarta, la truccatrice, al telefono... però anch’io mi difendo. Se non ami parlare, è meglio che tu non faccia questo mestiere».

Fiducioso?

Michelle: «Io mi fido fino a prova contraria. Lui diffida fino a prova contraria».

Gerry: «Diciamo che sono realista».

Sportivo?

Gerry: «Lei! Non c’è giorno che non mi racconti una sua impresa. E poi si vanta di avere le “iron ciapèt” (natiche sode, ndr)».

Michelle: «Però anche Gerry si impegna, dai».

Gerry: «Venga messo a verbale che tre volte a settimana faccio un’ora di ginnastica e il giro del quartiere in bici».

Maldestro?

Michelle: «Io. Rovescio tutto. A tavola sporco di sugo le camicie di seta».

Gerry: «Io sono un “precisetti”. E il bello è che la svizzera è lei».

Chi dei due è il cocco o la cocca di Ricci?

Michelle: «Uguale. Ci sentiamo amati».

Gerry: «Ma io, se fossi Ricci, preferirei lei».

E per finire: lo fareste un reality show insieme? Come coppia di concorrenti, intendo...

Michelle: «L’unica possibilità è se ci fanno viaggiare alla ricerca di prelibatezze culinarie».

Gerry: «Abbiamo fatto ben di più: a “Paperissima” ci siamo immersi, in costume, in una enorme tazza piena di cioccolata calda. L’odore del burro di cacao ci è rimasto addosso per una settimana nonostante due docce al giorno. Altro che reality!».