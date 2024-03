“Michelle Impossible & Friends”, grandi emozioni e risate garantite

Michelle Hunziker scalpita: lo show parte il 6 marzo su Canale 5 Giusy Cascio







Michelle Hunziker è raggiante. «Sono contenta perché questa terza edizione è la più bella di tutte» dice. “Michelle Impossible & Friends” parte il 6 marzo con la prima di tre serate del fortunato one woman show su Canale 5. E noi di Sorrisi siamo stati alle prove generali per vedere l’aria che tira. Tra sorprese, nuovi ingressi nel cast e grandi ospiti.

Michelle, vi siete trasferiti nel mitico studio 20. Il suo angolino preferito?

«Io arrivo in auto, parcheggio e mi fiondo in studio. Dal camerino ci passo solo per i cambi d’abito e il trucco. Mollo tutto (cappotto, borsa, bottiglietta d’acqua) su una sedia in platea. Lo studio 20 è grandissimo e c’è più spazio per la gente: per me il pubblico è tutto. Mi dà una grande energia».

Come interagisce con le persone del pubblico? Chiedono selfie, autografi?

«Dopo aver fatto il soundcheck con l’orchestra e il maestro Valeriano Chiaravalle, spiego tutto ciò che succederà: gli ospiti che vanno e vengono, i numeri comici, i balletti con le coreografie di Laccio, i mash-up di canzoni fatti da Danti. Nelle pause cerco di farli ridere, per me è importante».

E si ride molto nello show.

«Il cast di comici è super. Pucci è strepitoso come sempre. Per non parlare di Katia Follesa. La vedrete persino in costume da “body builder”... E poi ci sono i nuovi: Alessandro Betti, in formissima, Scintilla che è una garanzia di risate e Valentina Barbieri che mi imiterà. Bravissima».

In effetti ci era sembrato di intravedere un paio di personaggi che le somigliavano un po’.

«Uno è Ale Betti: fa “Michello”, il mio gemello che si palesa con i capelli uguali ai miei. Quanto a Valentina, mi ha praticamente rubato il camerino per prendermi in giro».

I comici la fanno ridere pure a telecamere spente?

«Mi fanno certi agguati... A un certo punto arrivano e brindano, dicendo cose irripetibili, peggio che in osteria».

Supervisiona tutto e bazzica anche in redazione e in regia?

«Sì, ho una squadra meravigliosa con cui lavoro per mesi alla realizzazione dello show. L’unico posto dove non entro è al montaggio. Lì deve esserci un religioso silenzio e non voglio disturbare».

C’è anche sua figlia in giro. Che ruolo ha nello spettacolo?

«Quest’anno la Gialappa’s Band si è superata: facciamo una parodia della soap “Terra amara” che, in omaggio ai miei natali svizzeri, si intitola “Lugano amara”. E Aurora (Ramazzotti, ndr) avrà una particina. Non se l’è sentita di fare di più perché ha tanti progetti suoi e la vita da mamma la assorbe. Anche Cesare, il mio nipotino, il mio bignè, l’ha lasciato a casa tranquillo. Insieme con lei nella parodia ci saranno tanti attori. Se la producessero davvero sarebbe una bomba!».

Chi saranno i primi ospiti in studio?

«Avremo Andrea Bocelli, una star amata in tutto il mondo. Sapevate che a Dubai i tassisti hanno appeso come portachiavi il suo “santino”? Poi ci saranno Francesca Michielin, Claudio Santamaria, Lorella Cuccarini e... Gerry Scotti».

Gerry, più che uno dei “friends” del titolo del programma, un amico, ormai è un fratello per lei.

«Il mio fratellone. Credo che vi commuoverete. Ha tanto da raccontare. Quando abbiamo parlato di cosa fare stavolta, siamo scoppiati in una valle di lacrime (ride)».

Quanti cambi d’abito farà ogni puntata?

«Avrò due abiti della collezione Privé di Giorgio Armani, più quello da conduzione e quello della sigla della costumista Maria Sabato».

Quanto tempo impiega per truccarsi e pettinarsi?

«In genere per “restaurarmi” serve un’ora e un quarto. Ma ogni tanto, se si va di corsa, bastano 15 minuti. E la mia truccatrice, Laura Barenghi, si arrabbia».

Ecco gli ospiti della prima puntata

Quest’anno più che mai «avremo ospiti di fama internazionale» dice Michelle. «Nella prima puntata ci sarà Andrea Bocelli che, oltre a incantarci con la sua voce, mostrerà un lato inedito di sé. E con Lorella Cuccarini, per me grande fonte di ispirazione, canterò anche un medley delle sue storiche sigle. Ospiterò poi Francesca Michielin, che stimo come artista e conduttrice, e Claudio Santamaria, che tra le altre cose sarà il mio fidanzato nella parodia di “Terra amara”, “Lugano amara”. E Gerry Scotti, il mio fratellone, che si confiderà e ci commuoverà».