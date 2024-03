“Michelle Impossible & Friends”, qui si ride e si scherza come tra veri amici

Siamo stati stati a curiosare dietro le quinte dello show della Hunziker su Canale 5 La conduttrice Michelle Hunziker sorride a Sorrisi Credit: © Pierpaolo Ferreri Giusy Cascio







Quando arriva Michelle Hunziker, il pubblico è già pronto ad accoglierla con un lungo applauso festoso. Questa terza edizione del suo show “Michelle Impossible & Friends” va a gonfie vele su Canale 5 e la gente che affolla lo Studio 20 in attesa dell’inizio della puntata le mostra tantissimo affetto. Lei molla la borsa e il cappotto su una poltroncina in platea, saluta tutti e dice: «Siete pronti? Sarà una serata fantastica!». Poi ci invita a seguirla dietro le quinte, dove solo noi di Sorrisi possiamo curiosare. Manca un’ora al via del programma e si respira un clima allegro, si ride e si scherza come tra veri amici. Katia Follesa mostra il bouquet di fiori che il collega Pucci, super galante, ha donato a tutte le donne del cast. Anche a Michelle, quindi, e a Valentina Barbieri che ha “invaso” il camerino della conduttrice dove ambienta la sua esilarante imitazione al grido di: «Siete gasatiiii?».

Dietro le quinte di Michelle Impossible Ultimi ritocchi allo specchio per Michelle, assistita dalla sua fedele truccatrice Laura Barenghi Katia Follesa mostra i fiori che le ha regalato il collega Pucci Michelle chiacchiera con Andrea Pucci che intanto medita di farle uno scherzo... In corridoio i comici Alessandro Betti e Gianluca Fubelli scherzano: «Ci scambiamo consigli. Sempre sbagliati» Le ragazze del corpo di ballo si prendono una pausa prima di provare una coreografia ideata da Laccio Il gruppo di autori al completo. In primo piano, seduto sul tavolo, il regista Luigi Antonini illustra il copione della puntata in riunione

La Hunziker sorride e poi si siede allo specchio per l’ultimo ritocco al trucco e parrucco, chiacchierando con la storica truccatrice, Laura Barenghi. In redazione, intanto, il regista Luigi Antonini mette a punto gli ultimi aggiustamenti nella scaletta della puntata. E in corridoio i comici Alessandro Betti e Scintilla confabulano per stupire la conduttrice con una sorpresa: «Dobbiamo preparare un brindisi per Michelle». Nel backstage c’è un viavai di ospiti, grandi artisti di fama internazionale, che si metteranno in gioco mostrando, com’è da sempre nello spirito del programma, un lato inedito di sé. Nella seconda puntata del 13 marzo vedremo Renato Zero, Umberto Tozzi, Diletta Leotta, Raf e Al Bano. E nell’ultima, mercoledì 20 marzo, sarà la volta, tra gli altri, di Mika e Biagio Antonacci. «Dai, ci siamo!» dice Michelle. Ma prima di entrare in scena, cuore di mamma (e di nonna), fa una telefonatina alla figlia Aurora, che lei chiama “Auri”, per sapere come sta il suo “bignè”: il nipotino Cesare Augusto, che compirà un anno il 30 marzo.