“Michelle Impossible & Friends”, tre nuovi appuntamenti su Canale 5

La Hunziker torna dal 22 febbraio con tanti ospiti Solange Savagnone







Per Michelle Hunziker è un momento davvero magico. Ha da poco festeggiato in grande il suo 46esimo compleanno, sta per diventare nonna per la prima volta (la figlia Aurora Ramazzotti dovrebbe partorire tra poche settimane) e da mercoledì 22 febbraio torna in prima serata su Canale 5 con tre nuovi appuntamenti del suo "Michelle Impossible & Friends". Un grande spettacolo che nel 2022 ha conquistato il favore del pubblico e della critica, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20% di share.

Il merito di Michelle è stato quello di avere riportato in tv il grande varietà, declinandolo però in una chiave moderna e rinnovando così il linguaggio dei “one woman show”. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360° gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri.

Nel cast fisso per tutte e tre le serate troveremo la Gialappa’s Band e il Mago Forest. E ritroveremo anche per due serate Katia Follesa. Tra i tanti ospiti annunciati, ci saranno Pierfrancesco Favino, Loredana Bertè, Max Pezzali e Claudio Bisio. A questo proposito, pochissimi giorni fa, Michelle ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine di loro due mentre provavano un balletto. «A distanza di anni, non è mai cambiato nulla» ha scritto la showgirl, che con il comico ha condiviso il palco di "Zelig" dal 2000 al 2004.

Le prove in questi giorni sono serratissime, ma nonostante i mille impegni, la padrona di casa è riuscita a svelarci lo stesso qualcosa su questa nuova edizione di "Michelle Impossible & Friends". «Mi piacciono i programmi ben scritti ed eleganti» ha detto Michelle. «Gli ospiti dello show verranno celebrati con la nostra ironia e l’obiettivo che ci siamo posti è quello di intrattenere il pubblico con storie interessanti degli artisti più importanti del nostro Paese. Infatti, rispetto alla scorsa edizione, dove abbiamo festeggiato i miei 25 anni di carriera a Mediaset, sarò meno al centro e metteremo in primo piano i tanti amici che saliranno sul palco con me». Mettiamoci comodi e godiamoci lo spettacolo.

Grandi nomi e grandi amici

In questa seconda edizione nel cast fisso ci sono il Mago Forest e la Gialappa’s Band. E ci sarà la partecipazione di Katia Follesa. Tra gli ospiti, invece, già confermati Max Pezzali, Loredana Bertè, Claudio Bisio e Pierfrancesco Favino. A ognuno di loro sarà dedicato grande spazio per raccontarsi, esibirsi e farci divertire. Lo scorso anno avevamo visto, tra gli altri, Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Gerry Scotti, Ambra e gli Articolo 31.