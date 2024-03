“Milano – Sanremo”, la gara in diretta su Rai2

Sabato 16 marzo dalle 14.00, quando i corridori saranno, più o meno, in zona Passo del Turchino Enrico Casarini







Torna il grande ciclismo delle “Classiche Monumento”, le cinque corse che, al di là dei grandi “giri” a tappe, hanno fatto la storia di questo sport. Come sempre, il primo appuntamento (gli altri saranno il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia) è con la Milano-Sanremo. Quest’anno seguiremo la sfida su Rai2, che sabato 16 marzo trasmetterà in diretta dalle 14.00, quando i corridori saranno, più o meno, in zona Passo del Turchino, la “vetta” della gara.

I pronostici puntano forte su un bis del vincitore dell’ultima edizione, l’olandese Mathieu van der Poel. A cinque anni dall’ultimo trionfo tricolore con Vincenzo Nibali, la speranza italiana è invece affidata alle gambe poderose del piemontese Filippo Ganna, già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, detentore del record dell’ora, e secondo a Sanremo nel 2023. Questa edizione della Milano-Sanremo ha una particolarità: la corsa non parte dal capoluogo lombardo, bensì da Pavia, quindi sarà leggermente più corta (288 km; l’arrivo potrebbe essere attorno alle 17.15) e nella prima quarantina di chilometri di percorso non si seguiranno le strade tipiche della gara. Ci saranno, comunque, tutti i punti più spettacolari che segnano l’ultimo tratto di fatica: i tre “Capi” (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), la salita della Cipressa e lo strappo del Poggio, da cui poi ci si “precipita” nelle strade urbane di Sanremo fino al traguardo in via Roma.