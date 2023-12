Miyazaki su Sky Arte e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, sabato 16 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Johnny Stecchino - Rete 4 - Ore 21.25

Un film diventato un classico per tutti quelli che adorano Roberto Benigni, irresistibile in un doppio ruolo: lo stralunato autista di scuolabus e il feroce boss criminale. Accanto a lui, nei panni della moglie del “cattivo”(che però fa innamorare anche il buono), la sua inseparabile musa Nicoletta Braschi.

Dieci anni di magia - Sky Arte - Ore 21.15

Un omaggio ad Hayao Miyazaki, uno dei massimi esponenti del cinema di animazione giapponese, autore di capolavori come “La città incantata”.

Ballando con le stelle - Rai1 - Ore 20.35

La febbre sale nello studio di Milly Carlucci e Paolo Belli: stasera è in programma la semifinale di un’edizione ricca di pathos, tra discussioni, abbandoni e cadute come quella di Simona Ventura. E il meglio deve ancora venire!

Freddie Mercury - L'uomo dietro il mito - NOVE - Ore 21.25

Difficile trovare nella storia del rock un artista come Freddie Mercury che ha saputo imporsi per lo straordinario talento ma anche per l’inimitabile presenza scenica. Riviviamo i momenti più toccanti della storia del leader dei Queen, morto di Aids nel 1991.

Beautiful - Canale 5 - Ore 13.45

Tra le protagoniste della puntata odierna c’è lei, Hope Logan (Annika Noelle), che ha visto giorni migliori. Perché? Avrebbe voluto portare a casa Douglas, ma il suo piano non si è realizzato…

FBI - Rai2 - Ore 21.00

Torna con i nuovi episodi inediti la serie ambientata a New York. Tra gli agenti federali più attivi ci sono Maggie Bell (Missy Peregrym) e Omar Adom Zidan (Zeeko Zaki), presenti in tutte e 5 le edizioni finora prodotte

Per chi vuole vedere altri film Il GGG - Grande grande grande - Italia 1 - Ore 21.20 La piccola Sophie viene rapita da un gigante. All’inizio ha molta paura, ma poi scoprirà che GGG ha anche un grande cuore d’oro. Dirige Spielberg. A spasso con Daisy - Rai Movie - Ore 17.45 Nel profondo Sud americano degli Anni 50, una matura e capricciosa signora (Jessica Tandy) si ritrova con un autista di colore (Morgan Freeman). Quattro Oscar fra cui quello alla protagonista. Una famiglia perfetta - Cine34 - Ore 21.15 Leone (Sergio Castellitto) è un 50enne ricco, introverso e solo. Per la notte di Natale decide di ingaggiare una compagnia di attori per interpretare la famiglia che non ha mai avuto. Speriamo che sia femmina - Rai Storia - Ore 21.10 CHE SIA FEMMINA Commedia agrodolce di Mario Monicelli che racconta la vita di un gruppo di donne che vive in un casale toscano. Qui la presenza maschile è centellinata, fino a che...

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 10.15 Discesa femminile (Eurosport)

(Eurosport) ore 11.35 Discesa maschile (Rai2, Eurosport)

CALCIO: SERIE A

ore 15.00 Lecce-Frosinone (Dazn)

(Dazn) ore 18.00 Napoli-Cagliari (Dazn)

(Dazn) ore 20.45 Torino-Empoli (Dazn, Sky Calcio)

CALCIO: PREMIER LEAGUE

ore 16.00 Manchester City-Crystal Palace (Sky Sport Uno)

(Sky Sport Uno) ore 18.30 Burnley-Everton (Sky Sport Uno)

BASKET: NBA