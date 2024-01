Monica Bellucci su Rai1 e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, venerdì 5 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La befana vien di notte 2 - Le origini - Rai1 - Ore 21.30

Anche se è il secondo film della serie, si tratta di un prequel. Ne è protagonista Dolores (Monica Bellucci), una strega benefica che protegge la piccola Paola, destinata da adulta a diventare… una donna speciale!

Il Volo - Tutti per uno - Canale 5 - Ore 21.20

Secondo appuntamento in replica dall'Arena di Verona con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Tra gli ospiti Fiorella Mannoia, Madame, Antonello Venditti, Danilo Rea e Orietta Berti.

Mrs. Doubtfire - Italia 1 - Ore 21.20

Robin Williams ha girato molti film memorabili, ma la sua performance nei panni di una stralunata governante in questo film del 1993 le batte tutte. Non è un caso, insomma, se la pellicola diretta da Chris Columbus, costata 25 milioni di dollari, ne ha incassati 441. Un successo strepitoso!

Gli occhi di Tammy Faye - Rai3 - Ore 21.20

Diventare milionari facendo i predicatori in tv: è quello che è successo negli Anni 70 a Tammy Faye e a suo marito Jim Bakker. Poi, però, sono cominciati i problemi. Una storia raccontata in questo film del 2021 con Jessica Chastain e Andrew Garfield.

La casa degli oggetti - Sky Cinema Uno - Ore 21.15

Riconoscete l'attore della foto qui sopra? Si tratta di Alvaro Morte, il Professore della serie tv "La casa di carta". In questo thriller in prima visione interpreta un impiegato dell'ufficio oggetti smarriti: quando trova in una valigia i resti del cadavere di un neonato, decide di indagare per conto suo…

Tandem - Giallo - Ore 23.10

Dura la vita del poliziotto, se dopo il divorzio devi fare coppia con l'ex … Succede (da sette stagioni, di successo) a Lea (Astrid Veillon) e Paul (Stephane Blancafort).

Per chi vuole vedere altri film Seta - Iris - Ore 17.05 Keira Knightley e Michael Pitt sono i protagonisti di questo film, diretto nel 2007 da François Girard, trasposizione dell'omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Wargames - Giochi di guerra - Rai Movie - Ore 21.10 Un ragazzino, appassionato di videogame, entra in contatto senza rendersene conto con il Comando di difesa aerospaziale americano: allarme rosso... Criminal - Rai4 - Ore 21.20 Per una volta Kevin Costner fa il cattivo: è un condannato a morte al quale vengono innestati i ricordi di un agente segreto morto sul campo. E forse non è tardi per salvare il mondo da una catastrofe... Ritorno al futuro 2 - Sky Cinema Family - Ore 23.00 Non capita spesso che il sequel di un film di successo sia all'altezza dell'originale. Stavolta però la missione è compiuta, grazie a una super coppia: Michael J. Fox e Christopher Uoyd.

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 20.45 Bologna-Genoa (Dazn)

BASKET: EUROLEGA

ore 19.00 Berlino-Bologna (Sky Sport Uno)

ore 20.30 Milano-Bayern Monaco (Sky Max]

PALLANUOTO: EUROPEI FEMMINILI