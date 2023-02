Monica Setta riparte con il talk “Generazione Z”

La nuova edizione del suo talk va in onda il martedì in seconda serata su Rai2 a partire dal 14 febbraio Tiziana Lupi







Monica Setta torna a occuparsi di giovani. E lo fa con la nuova edizione del suo talk "Generazione Z", in onda il martedì in seconda serata su Rai2 a partire dal 14 febbraio. Al centro del programma, come di consueto, l’intervista (sua e dei ragazzi in studio) a un adulto considerato un’eccellenza nel suo settore (si parte con Tiberio Timperi) ma ci saranno anche alcune nuove rubriche.

«In “Storie di ragazzi”, ad esempio, affronteremo quei problemi che capitano spesso nelle famiglie» spiega la Setta. «Un figlio che vuole smettere di studiare o un altro che pretende di uscire spesso la sera. I ragazzi esprimeranno il loro parere. Nella prima puntata avremo Jasmine Carrisi, che avrebbe voluto abbandonare gli studi, e suo padre Al Bano, che le ha imposto di continuare a studiare. Poi ci sarà anche la rubrica intitolata “Da grande”».

Di che cosa si tratta?

«In ogni puntata ospiteremo un personaggio del mondo della politica, dell’economia o dell’impresa che si confronterà con i ragazzi. Iniziamo con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara».

Che idea si è fatta della cosiddetta Generazione Z, cioè i giovani tra i 12 e i 26 anni?

«Sono ragazzi che si distraggono con una facilità estrema.Li devi incuriosire con spunti sempre nuovi e provando a parlare il loro linguaggio».

E lei, invece, che adolescente è stata?

«Divisa tra lo studio al liceo classico e l’impegno politico nei collettivi femministi. A 14 anni, poi, ho iniziato a lavorare “abusivamente” in un quotidiano della mia città, Brindisi. Praticamente non ho mai avuto un momento di spensieratezza giovanile. E non so cosa sia una discoteca perché non ci sono mai andata».