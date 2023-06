“Monte Rosa – La miniera perduta”, la caccia all’oro sulle montagne italiane

Su Dmax arriva un programma i cui protagonisti sono i cacciatori di pepite di casa nostra Il nostro inviato Matteo Valsecchi usa il setaccio per trovare pagliuzze d’oro con il geologo Giorgio Bogni Matteo Valsecchi







Sì, posso dirlo! Ho trovato una pagliuzza d’oro in un torrente. Certo, non diventerò ricco, ma è abbastanza per aver fatto venire anche a me la febbre dell’oro. Forse, però, per raccontarvi questa storia devo partire dall’inizio. O meglio, cominciare da un programma che si chiama “Monte Rosa - La miniera perduta” che vedremo su Dmax dal 21 giugno in prima serata (prodotto da Formasette). Si tratta del primo show tutto italiano dedicato ai cercatori d’oro. E per farmi capire meglio di cosa si tratta, quelli di Warner Bros. Discovery, editore del canale, mi hanno portato nei luoghi dove è stato girato.

Andiamo a lezione di storia

Siamo in Valle Antrona, alle pendici del massiccio del Monte Rosa. Proprio sotto queste rocce, tra storia e leggenda, di oro ce n’è. E parecchio. A spiegarmelo è Franco Midali, uno dei cinque protagonisti del programma (con Giorgio Bogni, Paola Veronelli, Gabriele Succi e Matteo Di Gioia, l’unico assente in questa giornata). Franco è uno storico: «La Valle Antrona è famosa per il suo settore minerario e qui vissero in età antica i Salassi, una popolazione celtica. Furono loro i primi a scoprire che qui c’era l’oro e a estrarlo. Poi nei secoli sono giunti altri popoli, finché in tempi più recenti nacque un’industria locale dedicata all’estrazione aurifera. Ci sono chilometri e chilometri di miniere nelle montagne della Valle Antrona. Tuttavia pare che nessuno si sia mai arricchito davvero con questa attività».

Nei tunnel... ad alta quota

La mia caccia all’oro parte, dunque, proprio dai tunnel nella roccia che ci ha descritto Franco. Siamo in quota, oltre i 2 mila metri, e, per evitarci cinque ore di cammino, la produzione ci mette a disposizione un elicottero: è la prima volta che ci salgo e, per quanto da amante della montagna non abbia paura dell’altitudine, ammetto che un po’ di ansia ce l’ho. Ma la celo abilmente sotto i miei occhiali da sole. Una volta scesi la parola tocca all’uomo che è il “cuore” del programma, Giorgio Bogni, geologo e cercatore d’oro di professione: «Gli abitanti di queste montagne erano ben consci della presenza di filoni d’oro. Si cominciò dagli strati superficiali, ora esauriti, per poi iniziare a picconare in profondità. Oggi l’oro si trova disperso nella pirite aurifera, per cui per raccoglierlo serve un processo chimico grazie a cui “si stacca” dagli altri elementi. In passato grandi quantitativi di roccia venivano portati a valle per essere macinati, grazie ad appositi strumenti, con il mercurio: l’oro si recuperava attraverso l’amalgama. Poi con la meccanizzazione dell’estrazione aurifera si passò a un processo meno pericoloso per la salute chiamato “cianurazione”. Tuttavia era una procedura lunga e costosa, per cui dopo gli Anni 40 queste miniere furono abbandonate».

Si deve scendere sottoterra

A questo punto mi tocca addentrarmi nel sottosuolo: ad accompagnarmi ci sono Paola Veronelli, speleologa e alpinista, e Gabriele Succi, esperto in tecniche di sopravvivenza. Il cunicolo è stretto, Gabriele ci avverte di non toccare nulla soprattutto all’ingresso perché «potrebbe staccarsi qualche pezzo di roccia». Paura! Avanzo per pochi metri, è scivoloso. Sono piegato sulle gambe e Paola ci conduce sul bordo di un tunnel che punta verso il basso. Non si vede la fine. Lanciamo un sasso e solo dopo qualche secondo sentiamo un piccolo tonfo: il sasso deve avere trovato un laghetto sotterraneo. Faccio fatica a muovermi, e pensare che qualcuno sia stato qui dentro a picconare (o a far esplodere la roccia con la dinamite) mi pare impossibile... Qui, però, di oro non ne troviamo: dovremmo metterci a spaccar roccia e non vogliamo rischiare di rimanere bloccati.

Tutti al fiume

Tornati all’aria aperta, riprendiamo l’elicottero e torniamo a valle per la seconda meta della giornata: un torrente dove Giorgio mi insegnerà a usare il setaccio per recuperare l’oro che si trova sulle rive del torrente. Già, perché l’oro non sempre rimane intrappolato nella roccia: «Le rocce vengono disgregate dall’azione di gelo, sole, vento e gravità che tritano e sminuzzano anche i massi più tenaci, ma non vanno a intaccare l’oro che si preserva come tale. Quindi l’azione delle acque lo porta nei fiumi».

Adesso è il mio momento

Sebbene sia scoppiato un temporale Giorgio mi spiega che cosa fare: con una pala raccolgo un po’ di sabbia e sassi sulla riva del torrente, che deposito in un piatto di plastica blu. Dopodiché inizio a muoverlo in circolo per eliminare lo strato superficiale di materiale finché resta una sabbiolina. A quel punto individuare l’oro sarà facile: avendo questo un peso specifico maggiore di qualsiasi roccia o metallo (platino e osmio esclusi) cadrà prima sul fondo del piatto. I primi tentativi, ovviamente, vanno male. Sono scoraggiato. Ma poi all’improvviso Giorgio mi fa: «Eccolo». Io non ci credo, non vedo nulla. Strizzo gli occhi e noto una piccola pagliuzza gialla. Non può essere. Invece lo è. È una pagliuzza d’oro, peserà un paio di grammi. Immediatamente Giorgio la raccoglie e la mette in una provetta dandomi una sonora pacca sulla spalla!

Le montagne contano di più

Ma la Valle Antrona potrebbe diventare il nostro Klondike (la terra dell’oro in Canada dove anche zio Paperone costruì la sua fortuna)? «Qui l’oro c’è, come anche nella pianura Padana» sottolinea Giorgio. «Però per raccoglierlo occorrerebbe smuovere una tale quantità di roccia da avere un forte impatto ambientale, distruggendo queste magnifiche montagne. E forse proprio queste ultime sono il vero oro». Tutto giusto, non ha senso danneggiare l’ambiente. E va bene così: per alimentare la mia febbre mi basterà andare a “setacciare” sul fiume Ticino, assieme al mio nuovo amico Giorgio!