“Most Ridiculous”, Edoardo Zaggia e Alberto Sacco e il Quiz su Sanremo

Il Quiz su Sanremo di Sorrisi mette alla prova Edoardo Zaggia e Alberto Sacco, i conduttori di "Most Ridiculous" su Comedy Central







Mattatori dei social, Edoardo Zaggia e Alberto Sacco sono anche i conduttori di "Most Ridiculous", il programma in onda tutti i mercoledì dal 23 ottobre alle 21.00 su Comedy Central (canale 129 Sky) e disponibile su Paramount+ dal 25 ottobre.

Edoardo e Alberto commentano, con la loro ironia dissacrante, i video amatoriali più demenziali in circolazione sul Web. Abbiamo messo alla prova i due creator con il quiz di Sanremo: ecco come se la sono cavata tra le vittorie di Anna Tatangelo, i "Figli di" e... Nilla Zilli?! Scoprite tutte le loro risposte nello spassosissimo video che trovate in apertura di post.