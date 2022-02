“My generation”: il programma che racconta le band italiane degli Anni 90

Negrita, Massimo Volume, Modena City Ramblers, Marlene Kuntz sono sono alcuni dei nomi raccontati in questi dieci documentari su Sky Arte Negrita Redazione Sorrisi







Dal 19 febbraio va in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) "My generation", l'appuntamento con il nuovo pogramma musicale è ogni sabato sera alle ore 20.15, disponibile anche on demand e in streaming su Now.

Un nuovo format in 10 puntate che racconta la storia musicale del nostro Paese: un viaggio negli Anni 90, attraverso dieci documentari e altrettante band della scena indipendente italiana.

La prima stagione vede protagonisti: Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus, Marlene Kuntz, Perturbazione.

Ogni episodio è un vero e proprio documentario con lunghe interviste, esibizioni dal vivo di alcuni dei brani più rappresentativi, foto e video inediti. Vedremo dietro la macchina da presa: Daniela Amenta, Ernesto Assante, Giulia Cavaliere, Valerio Corzani, Luca De Gennaro, Paolo Dossena, Luca Fantacone, Luca Fornari, Federico Guglielmi, Fabio Lovino, Pasquale Modica, Violante Placido, Fabrizio Rioda, Claudio Santamaria, Stefano Senardi, Valerio Soave, John Vignola, Vito War.

"My Generation" è un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma Pictures.

Il calendario delle puntate