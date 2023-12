Myrta Merlino: «Durante le feste, a “Pomeriggio Cinque”, racconto le vere tradizioni italiane»

«In questi giorni in cui le famiglie si riuniscono, il mio regalo al pubblico è parlare di tradizioni e storie positive» dice la conduttrice Giusy Cascio







Al contrario di altri programmi, “Pomeriggio Cinque” non va in pausa per le Feste. Anzi, con uno studio arredato in tema natalizio, Myrta Merlino andrà regolarmente in onda allo stesso orario, dal lunedì al venerdì (escluso il 25 e il 26 dicembre, e il 1° gennaio), ponendo grande attenzione allo spirito che attraversa queste giornate gioiose, in cui le famiglie si riuniscono e hanno voglia di rilassarsi in armonia.

Cara Myrta, qual è l’idea? Cambierà i contenuti della trasmissione?

«Un po’ sì. In questi quattro mesi ho costruito con il pubblico una nuova famiglia raccontando la realtà e la stretta attualità in un periodo cupo, tra guerre e drammi quotidiani. Per cui adesso mi piace l’idea di parlare delle piccole cose che fanno grande il nostro Paese. L’Italia è piena di storie positive da raccontare ed è migliore di come ce la dipingiamo leggendo le statistiche. Non ci sono solo tragedie, ma anche esempi di dignità: anziani che si reinventano influencer, persone coraggiose che hanno la forza di rinascere. E che cos’è il Natale, se non rinascita? Al di là dell’aspetto consumistico, è proprio questo. Mi sta a cuore stare vicino a tutte le persone che a Natale sono sole. La tv può essere di grande compagnia».

Come racconterà il Natale degli italiani?

«Riscopriremo le tradizioni di regioni, borghi e grandi città. A partire dalla mia Napoli, con collegamenti da San Gregorio Armeno, la via dei presepi. Da napoletana, io amo moltissimo il presepe: è un pezzo della mia infanzia. Papà ne faceva uno settecentesco, che rappresentava un mondo intero: c’era il banchetto del macellaio che vendeva ’o pere e ’o musso (“il piede e il muso”, piatto tipico napoletano, ndr), quello del fruttivendolo... A mezzanotte della Vigilia si cantava “Tu scendi dalle stelle”, e il più piccolo tra figli e nipoti metteva il Bambinello nella mangiatoia. E poi tutti a giocare a tombola».

In studio avrà l’albero?

«Sì, è stato disegnato apposta per noi. L’atmosfera natalizia si respirerà in modo “immersivo”: sui maxischermi vedremo tanti paesaggi italiani simbolici (il Duomo di Milano, il Colosseo di Roma, Piazza del Plebiscito a Napoli...) ma innevati, come nelle classiche palle piene di fiocchi di neve».

Le decorazioni a casa sua, invece?

«Per l’albero amo i colori classici: rosso e oro. Sono una fan delle ghirlande di fiori e degli angioletti. E come centrotavola, un carillon».

Presa com’è dagli impegni televisivi, come si è organizzata per i regali ai familiari e agli amici?

«Purtroppo, lavorando tanto, molti doni li ho dovuti ordinare online. Ma ho conosciuto una signora che fa dei biscottini personalizzati con le foto e sono impazzita: li regalerò a tutti! Ci saranno speciali premietti natalizi per i miei cani, Argo e Milka. Anche se Milka è cicciottella e non dovrei, sennò il veterinario si arrabbia. Sa, per me è già una festa il fatto che riesco ad avere tutti i miei figli a Roma: Caterina è tornata da Londra, anche Pietro è spesso all’estero e Giulio abita a Reggio Emilia. Invece saremo tutti insieme, mio fratello, mia sorella e Marco (Tardelli, compagno di Myrta, ndr) con i figli. E viene mio padre da Napoli».

Cucina lei per tutta la famiglia allargata?

«No, perché sono negata. C’è chi è più bravo e cucina al posto mio. Alla Vigilia, come da tradizione, pesce. Faremo una bella pasta con le vongole. Poi papà porta le mozzarelle, il tortano (un pane salato tipico napoletano, ndr), gli struffoli (un dolce fritto, ndr) e l’insalata di rinforzo. E ci saranno panettone e pandoro artigianali».

Che regalo vorrebbe ricevere dal suo compagno?

«Non ha bisogno di suggerimenti, ma se proprio vogliamo dargli un’idea, mi piacerebbe un biglietto per un viaggio da fare l’estate prossima... dopo un anno di lavoro me lo merito, no?».

Da napoletana, lei è scaramantica anche a Capodanno?

«Lo sono tutti i giorni. Specchi rotti, gocce d’olio, passare sotto le scale sono segni di sciagure. A Capodanno, quindi, lenticchie portafortuna: un po’ di soldini servono sempre».

Lo sa, vero, che il 2024 è bisestile?

«Aiuto! Non ci avevo fatto caso. Ma voglio essere ottimista: ce la faremo!».