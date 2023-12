“Napoli milionaria!” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, lunedì 18 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Napoli milionaria! - Rai1 - Ore 21.30

Uno dei capolavori di Eduardo De Filippo diventa un film tv per la regia di Luca Miniero. Protagonisti due volti notissimi della fiction come Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera alle prese con il dramma della guerra in una città allo stremo delle forze.

La biblioteca dei sentimenti - Rai3 - Ore 15.20

Parte oggi il viaggio di Maurizio de Giovanni e Greta Mauro attraverso i sentimenti umani così come vengono raccontati dalla letteratura. La prima puntata, dedicata alla nostalgia, ha come ospiti Viola Ardone, Aurelio Picca ed Emanuele Trevi.

Auguri, Brad Pitt - IRIS - Ore 21.00

Oggi Brad Pitt compie 60 anni. Per festeggiarlo, il canale Mediaset ripropone due dei suoi film più conosciuti e amati: alle 21.00 si parte con “Il curioso caso di Benjamin Button”, seguito da “L’esercito delle 12 scimmie”

La medicina nel mondo antico - Focus - Ore 21.15

Pozioni, incantesimi, farmaci… Tra scienza e religione, come ci si curava molti secoli fa? Quali erano le malattie più letali e come venivano affrontate? Lo racconta questo speciale a cura della storica Laura Pepe.

Raiduo - Rai2 - Ore 21.20

Pronti per vivere una nuova serata all’insegna del buonumore e della musica? A farvi ridere, neanche a dirlo, provvedono le gag vecchie e nuove dei padroni di casa, Ale e Franz; quanto al commento musicale, ci pensa la band diretta da Paolo Jannacci.

Gli artisti del panettone - Sky Uno - Ore 19.00

Un programma “sprint”: sei puntate, proposte due al giorno da oggi a mercoledì. Protagonisti sono 18 maestri della pasticceria italiana, che condivideranno con Chiara Maci le loro ricette più golose per rendere speciale il re delle feste: sua maestà il panettone…

Per chi vuole vedere altri film The guys - IRIS - Ore 17.15 Una giornalista (Sigourney Weaver) aiuta un comandante dei Vigili del Fuoco di New York a pronunciare un discorso in memoria dei colleghi morti l’11 settembre 2001. Non odiare - Rai3 - Ore 21.15 Alessandro Gassmann è un medico ebreo che rifiuta di curare un paziente con una svastica tatuata sul petto. Una scelta, la sua, che avrà conseguenze terribili. Un film durissimo, per riflettere. Mine vaganti - Rai Movie - Ore 19.15 Ferzan Ozpetek realizza un graffiante ritratto di una ricca famiglia meridionale, alle prese con il coming out quasi contemporaneo di due figli gay... Nel cast Riccardo Scamarcio e Nicole Grimaudo. Banklady - Rai 4 - Ore 21.20 La storia di Gisela Werler un’operaia tedesca che negli Anni 60, dopo essersi innamorata di un rapinatore, ha cominciato a “lavorare” con lui, realizzando ben 19 rapine tra il ’65 e il ’67.

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 9.45 Gigante maschile (manche 1)

(manche 1) ore 13.15 Gigante maschile (manche 2) (Rai2, Eurosport)

CALCIO: SERIE A

ore 20.45 Atalanta-Salernitana (Dazn)

CALCIO: SERIE C