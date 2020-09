Nek diventa presentatore per un pomeriggio musicale

Lo vedremo su Raiuno per lo speciale appuntamento del 6 settembre alle 16 con “Seat Music Awards - Viaggio nella musica”

01 Settembre 2020 | 09:34 di Alessandro Alicandri

Ebbene sì, Nek diventa conduttore tv! Lo vedremo su Raiuno per lo speciale appuntamento del 6 settembre alle 16 con “Seat Music Awards - Viaggio nella musica”. Al fianco di Carolina Di Domenico, incontrerà tutti gli artisti delle due serate dall’Arena Di Verona (in onda su Raiuno il 2 e il 5 settembre) e non solo.

È la prima conduzione della sua vita?

«Sì, nel 2019 al fianco di Andrea Delogu ho esordito come presentatore a Rai Radio 2, ma senza telecamere».

Cosa farà in questa occasione?

«Cercherò con serietà, quasi in modo documentaristico, di far capire al pubblico chi sono le persone che rendono un’esibizione pubblica un grande concerto».

A chi si ispira per condurre?

«A Gianni Morandi. Per me è un visionario: prima di tanti altri ha recitato, condotto e cantato senza porsi mai dei paletti».

Immagina un futuro da conduttore?

«Poco tempo fa ho espresso questa volontà e ho ricevuto le prime proposte. Finora, anche come coach ad “Amici”, ho sempre fatto tv a braccetto con la musica. Mi piace parlare alle persone di ciò che so e di ciò che amo»