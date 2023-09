Nicola Porro torna con “Stasera Italia” e “Quarta Repubblica”

Nicola Porro, da lunedì 4 settembre conduce “Stasera Italia” e a seguire torna pure “Quarta Repubblica”.

«Sì, il lunedì faccio una diretta continua, dalle 8 e mezza di sera all’una di notte. E il giorno dopo sono di nuovo in onda alle 8 e mezza».

Con la sua conduzione come cambierà la “striscia” serale?

«Barbara Palombelli ha fatto un ottimo lavoro conducendo questa “striscia” su Rete 4. Rimane senz’altro il nome, ma io farò una cosa diversa: meno servizi e più opinioni».

E la sua vita come cambierà con il doppio impegno?

«Cambierà perché la mia famiglia vive a Milano e il programma si fa al 60 % da Roma».

Per quanto farà il pendolare?

«Sicuramente fino a fine anno, poi ci sarà una staffetta con Bianca Berlinguer».

Temi caldi pronti per l’autunno?

«Fino a giugno sarà una lunga campagna elettorale per le Europee, saranno fondamentali per testare il governo».

I gossip che la davano in partenza per la Rai erano fondati?

«In Rai mi avevano offerto due programmi».

Poi è rimasto a Mediaset.

«Qui c’erano prospettive interessanti. Mi ha chiamato pure Silvio Berlusconi, come fece sei anni fa quando la Rai mi tagliò fuori: “Mediaset è la tua famiglia” ha detto. Sono cose che colpiscono».