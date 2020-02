Nicola Savino: «A “Le iene” non facciamo sconti a nessuno»

20 Febbraio 2020 | 9:00 di Barbara Mosconi

Dopo aver condotto "L’AltroFestival" su Raiplay per tutta la settimana di Sanremo, Nicola Savino dice stop alle canzoni e dal 25 febbraio torna su Italia 1 con l’appuntamento del martedì sera de "Le iene". Come ormai da copione conduce in coppia con Alessia Marcuzzi. Rimarranno fianco a fianco fino a fine maggio. Tre mesi da “iene” per concludere in bellezza la stagione televisiva.

Nicola, torna a Mediaset e riparte da "Le iene".

«Sì, e ringrazio Mediaset. La convocazione al Festival di Sanremo viene vissuta un po’ come la convocazione in Nazionale per un club di di serie A, si dà il permesso sperando che il calciatore non torni infortunato».

E lei è tornato sano e salvo. Ritemprato o sfinito?

«Decisamente ritemprato. Misurarsi con altre esperienze e altre cose ti fa arrivare a casa ringalluzzito. Torno più motivato. Riaffronto Le iene con un piglio diverso e con più grinta. Mediaset è casa mia, la mia zona di comfort».

Può provare a spiegarci cosa si intende per “ienismo”?

«Quando sei con qualcuno e prendi in giro una terza persona diventiamo tutti iene. Essere iene vuol dire mettere in risalto con sarcasmo qualcosa che non funziona bene. Quando lo dici davanti a una telecamera e lo fai davanti a tutti quello è “ienismo”».

In tanti anni di “ienismo”, quanto è stato contagiato?

«Quando facevo l’autore per i conduttori era più facile far dire qualcosa di tremendo a qualcun altro. Quando le devi dire tu certe cose, subentrano un po’ di remore. A "Le iene" non facciamo sconti a nessuno. Ma se c’è da fare una battuta anche cattiva su un amico, la faccio».

Quali sono le battute cattive?

«Se fai una battuta sulla tintura di capelli di qualcuno, ad esempio, mi spiace poi, ovviamente, che dall’altra parte ci siano delle suscettibilità. Ma il programma è questo e chi conduce lo sa. È così se vuoi fare un programma di satira. Se, invece, vuoi fare un programma di cucina, te la prenderai con la cipolla».

Insomma vale tutto.

«Vale tutto, anche se una battuta è sempre più bello poterla fare davanti ai presenti. In generale preferisco sempre prendermela con il più potente che c’è piuttosto che con il poveretto o con un amico che può soffrirne. Preferisco fare satira e ironizzare senza pietà sul Presidente del consiglio, sul Papa, sul Presidente degli Stati Uniti».

E quindi da 1 a 100 quanto si sente iena?

«Abbastanza. Anche se normalmente tendo ad appianare le asperità e gli scontri. Di sicuro ho ben chiara una cosa: "Le iene" è il programma della tv italiana che mi somiglia di più, usa il sarcasmo e l’ironia come modo di comunicare, che è quello che faccio alla radio tutti i giorni».

Quand’è che si sveste da iena e diventa mansueto?

«In casa, in famiglia, con mia moglie e mia figlia. Ma anche lì dipende... A volte putroppo capita di arrabbiarsi, ma dura pochissimo. Altrimenti sarei un essere ripugnante! (ride)».