Nicola Savino torna su Tv8 con “100% Italia”

Il 4 settembre riparte il quiz in cui bisogna indovinare le risposte ai sondaggi Paolo Fiorelli







Chiamatelo “Mister Mille Sondaggi”. Sì, perché nella prima edizione di “100% Italia” Nicola Savino ha superato abbondantemente questa cifra. E ora torna con una nuova stagione del game show di Tv8 dove i concorrenti devono indovinare le risposte che gli italiani (rappresentati da un selezionato campione di 100 persone) danno a una svariata serie di domande. Inevitabile chiedergli...

Nicola Savino, cosa ha scoperto sugli italiani che l’ha sorpreso?

«Beh, per esempio che le donne hanno una marcia in più. Mettiamoci il cuore in pace noi maschi: nelle risposte siamo più semplici e prevedibili, direi basici. In quelle delle donne c’è più profondità. E poi l’ossessione per il telefonino: non voglio fare spoiler ma se nelle risposte di un sondaggio ce n’è una che cita il cellulare, scegliete quella, al 99% è la più votata».

Come si sente all’inizio di questa nuova stagione?

«Come un bambino prima di cominciare a giocare. Io non avevo mai condotto un game show: penso che giocare per lavoro sia davvero un privilegio. Nella prova finale, che tra l’altro quest’anno è tutta nuova, evito accuratamente di sapere prima le risposte. Così mi metto alla prova anch’io».

Ecco, parliamo delle novità. Quali saranno?

«Tanto per cominciare, il 60% del “panel” di persone che rispondono alle domande dei sondaggi è composto da volti nuovi. Ma la selezione è stata fatta perché continuino a rappresentare il paese reale nel modo più fedele possibile. E poi, come detto, abbiamo cambiato la prova finale per aumentare la tensione e anche per permettermi di lasciare la postazione del conduttore e avvicinarmi ai concorrenti, cosa che mi piace molto».

Come funziona questa nuova prova che avete inventato?

«La domanda chiave è: “Cosa ti viene in mente se ti dico...?” (può seguire ogni tipo di parola: “amore”, “freddo” o “Francia”). Viene fatta cinque volte, su argomenti diversi. Se la coppia in gara indovina tutte e cinque le risposte vince il montepremi accumulato. Se ne sbaglia anche solo una, perde tutto, ma si aggiudica comunque il diritto a tornare nella puntata successiva. Poi c’è un altro gioco tutto nuovo, intitolato “Uno per cento”. In un sondaggio con tre risposte, bisogna evitare a tutti i costi quella che ha raccolto i favori di solo un italiano su cento. Chi la becca vedrà il suo montepremi dimezzato».

Chi vigila sulla correttezza di tutte queste statistiche?

«Il sondaggista più simpatico d’Italia, Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli. Ormai anche lui fa parte della nostra “compagnia di giro”, insieme ai 100 arcitaliani che compongono il panel».

Ci dica la verità. Tra i 100 italiani-campione lei ha qualche preferito? Chi è il suo “cocco”?

«Confesso che mi fanno molta simpatia quelli un po’ in là con gli anni, anche perché portano saggezza e tanti ricordi del Novecento. Adoro la numero 69, per esempio, che ha 84 anni».

Lei che tipo di conduttore è? Ha qualche idolo?

«Mike Bongiorno, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Amadeus, questi i primi nomi che mi vengono in mente. Amo soprattutto la capacità di cambiare registro e passare in un attimo dalla tensione allo scherzo, come fa Paolo. Io cerco di creare calore e leggerezza. E poi autorevolezza: studio molto. Infatti mi dicono: “Tu ragioni troppo da autore”, perché l’ho fatto per tante trasmissioni, da “Le Iene” a “Zelig”, e mi piace arrivare preparato. Ma a volte bisogna anche lasciarsi andare d’istinto».

Per vincere a “100% Italia” cosa serve?

«Non bisogna per forza essere degli italiani medi, ma avere grande empatia e curiosità per le opinioni della gente. Chi pensa: “A me piace questo quindi dev’essere la risposta giusta” è già sulla strada sbagliata. Un esempio? Ancora ricordo quel concorrente che alla domanda “Cosa mangiano gli italiani con le patate al forno?” ha risposto “I gamberoni!”. Mi sono messo le mani nei capelli. Ho capito che ti piacciono, ma ti pare che può essere la scelta della maggioranza?».

Il singolo sondaggio che l’ha spiazzata di più?

«Sarà che ho una storia da deejay, ma un sondaggio che mi ha colpito molto è quello sulla voce femminile più amata. Uno penserebbe a Mina, o Laura Pausini, o Giorgia... e invece no. La voce femminile più amata dagli italiani è quella di Arisa. Col suo mix di emozione e simpatia, ha fatto centro».