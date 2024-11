“Noi e…”, Mara Venier conduce la serata a favore dell’Unicef

Arriva anche quest’anno su Rai1, mercoledì 20 novembre, la serata benefica Mara Venier Credit: © Getty Tiziana Lupi







Guerre, malnutrizione, povertà e cambiamenti climatici: quello che stiamo vivendo è un momento drammatico e a farne le spese sono prima di tutti i bambini. Per raccontare cosa sta facendo per loro l’Unicef (Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia) arriva anche quest’anno su Rai1, mercoledì 20 novembre, la serata benefica "Noi e…" ( anche voi potete donare attraverso il numero solidale 45525).

A condurla, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, sarà ancora una volta Mara Venier. A lei spetterà il compito di condurre gli spettatori nel mondo dell’Unicef grazie alla presenza di ospiti del mondo dello spettacolo, testimonial e rappresentanti dell’organizzazione stessa, e nello stesso tempo condurre una piacevole serata di spettacolo adatta a tutta la famiglia. Particolarmente importanti saranno le testimonianze video delle missioni dell’Unicef in vari Paesi del mondo, dall’Ucraina all’Uganda e alla Costa d’Avorio, ma anche in Italia.