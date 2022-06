Non c’è estate senza “Paperissima Sprint”

Torna il programma più allegro dell’anno con Brumotti, il Gabibbo e Shaila e Mikaela Solange Savagnone







Dal 13 giugno su Canale 5 tornano le papere di "Paperissima Sprint", che ci farà compagnia per tutta l’estate. Alla conduzione ritroviamo il “veterano” Vittorio Brumotti (è la sua decima volta) e le ex veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, richiamate in servizio da Antonio Ricci per la quarta volta di fila. E, ovviamente, il Gabibbo.

«Non ce lo aspettavamo. Ma se Ricci ti dà la possibilità di fare questo lavoro è perché crede nelle tue possibilità. Dandoci questa opportunità ci ha dimostrato la stima che ha nei nostri confronti e che crede in noi» ci spiegano le due ragazze, che in questo anno lontane da "Striscia la notizia" hanno iniziato a studiare recitazione. E Shaila anche danza aerea.

Per Shaila e Mikaela ritrovare Brumotti è una grande gioia: «Porta tanta positività e allegria sul set. È un pilastro importante del programma, è dolcissimo e buono» dice Mikaela. «Lui è il nostro fratellone: solare e pieno di entusiasmo. Lo prendiamo in giro perché è sempre in movimento ma questo ci spinge a fare di più. Fuori dal set è un vero amico, un bravo ragazzo che ti motiva, ti consiglia e ti sta vicino» conferma Shaila.

Dichiarazioni di affetto a cui Vittorio risponde con altrettanta stima: «Mi piace dare loro dei consigli anche fuori dal programma, le ho viste crescere. Se in futuro le ritroverò, cercherò sempre di aiutarle. Mi trovo bene con loro. Sono divertenti, sempre allegre. Quando Ricci mi ha detto che ci sarebbero state Shaila e Mikaela accanto a me, ero incredulo ma felice. Anno dopo anno fra noi si è creata una sintonia pazzesca, non c’è stato mai un momento di tensione o di attrito. Il tre è il numero perfetto ed è molto bello che Ricci e gli autori abbiano centrato questo trio di mattacchioni». Soprattutto lui, che anche quest’anno le “prenderà di mira” con i suoi scherzi: «Gliene faccio un sacco, ogni giorno. Alla fine non ne possono più».

Fra una “papera” e l’altra, da buon campione di bike trial Vittorio non farà mancare anche le sue spericolate esibizioni. «La principale novità di quest’anno è che girerò in tempo reale tantissime gag a bordo della mia bici in giro per il mondo: Dubai, Spagna, tanto nella mia Liguria e anche negli Stati Uniti» spiega infatti Brumotti. E lo fa per un motivo importante: «In questi anni di pandemia "Paperissima" è stata d’aiuto per risollevare il morale dei telespettatori, soprattutto i più giovani. Ora c’è un grosso problema: tanti bambini sono rimasti prigionieri dell’isolamento forzato, si chiudono in casa e non riescono più a uscire. Per questo voglio portare "Paperissima" in giro per il mondo, per fare venire ai ragazzi la voglia di viaggiare e di conoscere altre persone».