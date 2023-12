“Non ci resta che il crimine” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, venerdì 1 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione "Non ci resta che il crimine" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







La Guida TV di Sorrisi: clicca qui per vedere cosa c'è in tv stasera

Non ci resta che il crimine - Sky Serie - Ore 21.15

Dopo aver ispirato tre film, le peripezie di Giuseppe (Gianmarco Tognazzi), Claudio (Giampaolo Morelli) e Moreno (Marco Giallini) danno vita a questa serie tv in sei episodi. Stavolta gli amici si ritrovano negli Anni 70, dove tanto per cambiare finiranno in un mare di guai…

Green Meteo - Rai Gulp - Ore 20.10

Per il quarto anno consecutivo torna Riccardo Cresci con il programma che spiega la meteorologia ai ragazzi. Non solo: con un linguaggio semplice e chiaro si affrontano temi di grande attualità come lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico e la responsabilità verso il nostro pianeta.

Ciao Darwin - Canale 5 - Ore 21.20

Tante le novità di questa nuova edizione, ma c’è qualcosa, anzi qualcuno, che non può assolutamente mancare: Luca Laurenti. Mentre lo show entra nel vivo, è Paolo Bonolis a confermarlo: che gusto ci sarebbe se non avesse accanto il suo insostituibile amico?

Una poltrona per due - Sky Cinema Christmas

Abbiamo scelto la divertente commedia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd per ricordare che, dal 1° al 31 dicembre, sul canale 303 della piattaforma Sky vengono proposti anche on demand oltre 50 titoli perfetti per le Feste.

Star Wars: Young Jedi Adventures - Rai Yoyo - Ore 20.05

Si rivolge ai bambini, ma divertirà anche i grandi: è la prima serie animata ispirata a “Guerre stellari”, e segue la storia di un gruppo di giovani valorosi che imparano le vie della Forza

Lo Zecchino d'Oro - Rai1 - Ore 17.05

Oggi e domani presentano Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. La finale di domenica è invece condotta da Carlo Conti.

Per chi vuole vedere altri film Il sapore del successo - Rai Movie - Ore 21.10 Uno chef di grande talento, rovinato da alcol e droga, deve ripartire da zero. Sembra un'impresa impossibile, ma... Un film cucito su misura per il bellissimo Bradley Cooper. Zanna bianca alla riscossa - Rete 4 - Ore 16.45 Maurizio Merli, re dei “poliziotteschi” degli Anni 70, stavolta si cala nelle atmosfere di Jack London per vivere un’avventura nel Canada dell’Ottocento. Codice Genesi - Sky Cinema Action - Ore 23.05 2043. In un mondo devastato da una catastrofe nucleare, il misterioso Eli (Denzel Washington) lotta da solo per difendere l’ultima copia della Bibbia... Nel cast, anche Gary Oldman e Mila Kunis. L'ultima parola - IRIS - Ore 14.25 Il protagonista di “Breaking Bad”, Bryan Cranston, interpreta Dalton Trumbo, sceneggiatore di Hollywood caduto in disgrazia alla fine degli Anni 40 per le sue simpatie comuniste.

Memo sport

CALCIO: SERIE A

ore 20.45 Monza-Juventus (Dazn)

CALCIO: SERIE B

ore 20.30 Palermo-Catanzaro (Sky Calcio)

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 18.15 Discesa maschile (Eurosport)

TENNIS

ore 17.00 Next Gen Finals (Sky Tennis)

BASKET: EUROLEGA