“Non mollare mai – Storie tricolori”, Alex Zanardi conduce su Rai1 una serata benefica

28 Maggio 2020 | 16:24 di Simona De Gregorio

Una straordinaria serata ci attende su Raiuno martedì 2 giugno, giornata che celebra la Festa della Repubblica Italiana. Nello show di beneficenza "Non mollare mai - Storie tricolori" i grandi campioni dello sport assieme a volti noti della tv e del cinema si riuniranno per sostenere la Croce Rossa Italiana.

Conduttore sarà l’ex pilota Alessandro Zanardi, accompagnato da tantissimi ospiti in collegamento. Partendo dal calcio, oltre a Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, ci saranno Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti che spiegheranno a Flavio Insinna cosa significhi compiere grandi imprese in momenti complicati, ricordando i Mondiali vinti dagli Azzurri nel 2006 e nel 1982. Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti racconteranno a Simona Ventura le emozioni del trionfo dell’Italia sulla Germania ai Mondiali 1970.

Storici capitani delle squadre di serie A, come Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi, illustreranno a Gigi D’Alessio cosa comporta essere leader di grandi squadre. Alex Zanardi e Charles Leclerc, pilota Ferrari in Formula 1, dialogheranno prima con Lapo Elkann dell’impegno comune per la Croce Rossa, poi con Valentino Rossi parleranno dell’importanza di gestire le tensioni con l’ironia. Il campione di basket Marco Belinelli si confronterà con Fedez sul modo ribaltare i pronostici grazie all’impegno e alla tenacia. Proseguendo, la pallavolista Miriam Sylla e la calciatrice Barbara Bonansea sveleranno a Serena Rossi come smontare i pregiudizi sulle donne nello sport. Bebe Vio, Valentina Vezzali e Yuri Chechi mostreranno la strada per superare i propri limiti, mentre Federica Pellegrini e Milly Carlucci sveleranno le strategie per vincere ansie e paure.

Spazio, poi, ai racconti di stretta attualità. La sciatrice Federica Brignone racconterà a Caterina Balivo come ha aiutato sua mamma a sconfiggere il Covid. E i tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini, accompagnati dalla collega Francesca Schiavone, ripercorreranno il loro lockdown con Cesare Bocci. Insomma, uno show ricco di emozioni con l’invito ai telespettatori ad aderire a questa gara di solidarietà.

Il numero solidale 45505 è attivo dal 27 maggio al 3 giugno (per altri tipi di donazioni consultare il sito www.cri.it/donazioni-coronavirus).