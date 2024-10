Nuova edizione di “Celebrity Chef” con Alessandro Borghese

I vip sono pronti a indossare il grembiule e a mettersi alla prova con un menu di tre portate. Riaprono infatti le porte di "Alessandro Borghese - Celebrity Chef", il programma (prodotto da Banijay Italia) giunto alla quarta edizione e condotto dal famoso cuoco e volto televisivo di molti show di cucina.

L’appuntamento è dal 7 ottobre su Tv8, dal lunedì al venerdì. Ad affiancarlo nel difficile compito di stabilire chi dei due sfidanti di ogni puntata meriti la vittoria saranno nelle prime dieci puntate la confermata Marisa Laurito e una new entry, lo chef Moreno Cedroni, che vanta due stelle Michelin.

Nelle successive dieci puntate i due giudici verranno poi sostituiti dalla giornalista Maddalena Fossati e dallo chef Andrea Aprea, anche lui insignito di due stelle Michelin. Tra pentole e taglieri i personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno dimostrare il proprio talento culinario nella prima settimana saranno: gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, le “Iene” Nina Palmieri e Andrea Agresti, Licia Colò e la figlia Liala Antonino, gli interpreti di "Mare fuori" Antonio Orefice e Artem e i giornalisti Alan Friedman e Antonio Caprarica.

Resta invece invariata la struttura del programma. Ciascuno dei due vip appartiene alla brigata bianca o alla nera, e viene coadiuvato in cucina dal team di Borghese che lavora nei suoi ristoranti, “AB - Il lusso della semplicità”, di Milano e Venezia, dove si svolge la trasmissione. Borghese aggiungerà i suoi voti a quelli dei due giurati che hanno a disposizione sei stelle, tre bianche e tre nere, per premiare uno dei due concorrenti. I commensali in sala, che assaggeranno anche loro le portate, votano a maggioranza attribuendo una stella alla celebrità che li ha soddisfatti di più. Al termine della gara si aggiudica il titolo di vincitore chi ha conquistato più stelle.